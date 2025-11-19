Obavijesti

TRENER BEZ RIJEČI

Mario Kovačević nakon pobjede u Karlovcu nije htio dati izjavu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

KARLOVAC - DINAMO 0-7: Nakon utakmice Kupa nismo čuli dojmove trenera prve momčadi, Marija Kovačevića, iz zasad nepoznatih razloga. Zanimljivo, Kovačević nije održao konferenciju za medije ni uoči utakmice

Nogometaši Dinama u srijedu su odigrali prvu utakmicu nakon reprezentativne stanke. Hrvatski doprvak došao je u goste Karlovcu, drugoligašu kojeg "modri" ipak nisu nimalo podcijenili. Već nakon 30-ak minuta utakmice, momčad Marija Kovačevića imala je tri gola razlike i komfornu prednost.  Dinamovci su nastavili u dominantnom tonu i u drugom poluvremenu i s ukupnih 7-0 izborili svoje mjesto u četvrtfinalu Kupa.

Međutim, nakon utakmice nismo čuli dojmove trenera prve momčadi, Marija Kovačevića iz zasad nepoznatih razloga. Zanimljivo, Kovačević nije održao konferenciju za medije ni uoči utakmice s Karlovcem, već se javnosti obratio samo veznjak Miha Zajc.

Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo
Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Trener Karlovca, Igor Pamić, uredno je dao izjavu za javnost.

