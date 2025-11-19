Mario Kovačević nakon pobjede u Karlovcu nije htio dati izjavu

Nogometaši Dinama u srijedu su odigrali prvu utakmicu nakon reprezentativne stanke. Hrvatski doprvak došao je u goste Karlovcu, drugoligašu kojeg "modri" ipak nisu nimalo podcijenili. Već nakon 30-ak minuta utakmice, momčad Marija Kovačevića imala je tri gola razlike i komfornu prednost. Dinamovci su nastavili u dominantnom tonu i u drugom poluvremenu i s ukupnih 7-0 izborili svoje mjesto u četvrtfinalu Kupa.

Međutim, nakon utakmice nismo čuli dojmove trenera prve momčadi, Marija Kovačevića iz zasad nepoznatih razloga. Zanimljivo, Kovačević nije održao konferenciju za medije ni uoči utakmice s Karlovcem, već se javnosti obratio samo veznjak Miha Zajc.

Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Trener Karlovca, Igor Pamić, uredno je dao izjavu za javnost.