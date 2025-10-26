Mario Kovačević uoči Vukovara: Bit će promjena u našoj postavi

Dinamo sutra očekuje susret 11. kola HNL-a u kojem mu je protivnik Vukovar, zadnja momčad na tablici. Susret će se igrati u Vinkovcima na stadionu Cibalije, a trener "modrih" Mario Kovačević (50) otkrio je da je jedini upitni igrač Scott McKenna koji ima ozljedu koljena.

- Dobro nam je došao dan odmora, vratili smo se u petak ujutro. Stanje je dobro, a jedino Scott McKenna ima problema s koljenom pa ćemo vidjeti hoćemo li na njega računati sutra. Ostali su svi dobro. Čekamo utakmicu i znamo da neće biti lagana, ali vjerujemo i želimo doći do pobjede - rekao je.

Dinamo igrao protiv Vukovara u 2. kolu na Maksimiru kada su "modri" pobjedili 3-0. Od tada je Vukovar promjenio trenera, mjesto Gordona Schildenfelda (40) preuzeo je Silvijo Čabraja (57).

- U toj utakmici su u prvom poluvremenu bili jako dobri i toga smo svjesni. To su dokazali u zadnjoj utakmici protiv Lokomotive gdje su uzeli jedan bod. Mislim da ne zaslužuju poziciju gdje su sada - izjavio je.

- Imaju kvalitetu, imaju Gonzaleza i Puljića i ostale dosta dobre igrače. Moramo biti oprezni, ali nas će se najviše pitati. Vukovar igra dobro doma, ali na nama je da pokažemo od prve minute da smo došli pobijediti i da se tako postavimo. Vjerujem da će tako i na kraju završiti.

Trener Dinama najavio je moguće promjene u sastavu, ali i prokomentirao navijače u Slavoniji.

- Imam slatke brige oko sastavljanja prvih 11, svi osim Scotta su spremni. Osvježit ćemo ekipu, sve su dobri i kvalitetni igrači koji će pokazati da smo došli po tri boda. Naši navijači nam daju vjetar u leđa gdje god dođemo, znamo koliko navijača imamo u Slavoniji i veseli me to gostovanje tamo. Sigurno ćemo imati podršku, a na nama je da opravdamo i veselimo se s našim navijačima na kraju.