Mario Kovačević uoči Vukovara: Goda je nastradao. Razbijena mu je glava i ima šest šavova

Dinamo u nedjelju utakmicom osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa nastavlja sa službenim utakmicama. Zagrepčani gostuju kod Vukovara, a susret je zakazan u 16 sati, točno 14 dana nakon njihove posljednje službene utakmice. Nakon gostovanja u Vukovaru Dinamo čeka zgusnut raspored. Slijedi prvenstveni derbi protiv Hajduka na Poljudu, a potom će zagrebački klub u drugom kolu Europske lige na Maksimiru ugostiti Anderlecht.

Uoči Vukovara trener Mario Kovačević osvrnuo se na dvotjednu stanku te pripreme momčadi, uz naglasak na rotacije tijekom reprezentativne stanke.

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- U Kupu je uvijek cilj prolazak. Dobro smo iskoristili ova dva tjedna, dobro smo radili. Neki igrači su se odmorili i osvježili, a drugi koji su trebali su trenirali, i to kvalitetno. Vidjelo se već na utakmici u Sisku da dobro rade. A protiv Vukovara nas zanima samo prolaz dalje i da dobro odigramo.

U tom razdoblju Dinamo je odigrao prijateljsku utakmicu protiv Segeste u Sisku. Kovačević je u tom susretu koristio igrače s manjom minutažom, kao i članove B i juniorske momčadi, a pojedinci su se izborili za nastavak konkurencije za mjesto u prvoj momčadi.

- U planiranju te utakmice računali smo na to da će igrači s manjom minutažom te oni mlađi dobiti priliku. Dobro su je iskoristili, dobro nam je ta utakmica poslužila, svi su dobili priliku po jedno poluvrijeme. Konkurencija se zaoštrila, na igračima koji su malo kasnije došli vidi se da dobro rade i da su blizu one forme u kojoj mi želimo da budu. Konkurencija je sada veća, a to je i ono što smo htjeli nakon utakmice u Sisku.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Dinamo je tijekom priprema imao i zdravstvenih problema. Dio igrača pogodila je viroza, dok je Goda protiv Segeste zadobio ozljedu glave.

- Nažalost, Goda je nastradao. Dobio je udarac u čelo pa ima šest šavova, ali vjerujem da će i on biti spreman za sljedeći tjedan. A što se tiče viroze, da, zaraženo je bilo četiri-pet igrača, ali oporavili su se i počeli trenirati. Smail Prevljak jedino još ima problema s virozom, ali vjerujem da će nam se i on uskoro priključiti i možda će putovati u Vukovar.

Dinamo i Vukovar prošle su sezone četiri puta odmjerili snage u HNL-u. Zagrepčani su slavili u tri susreta, dok je Vukovar upisao jednu pobjedu. Vukovarska momčad trenutačno je 13. na ljestvici Prve NL.

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kovačević pritom ne očekuje da će njegovu momčad protivnik zateći nespremnu, bez obzira na razliku u rangu natjecanja.

- U Kupu zna biti iznenađenja, ali mi to nećemo dopustiti. Vidim da igrači rade ozbiljno, samu utakmicu shvaćamo ozbiljno, normalno da nam je želja proći dalje. Na kraju krajeva, naš je cilj obraniti naslov u Kupu. Na putu nam je Vukovar, jedini cilj je prolazak i da odigramo dobro. Opet će priliku dobiti novi igrači koji su posljednji stigli i koji su malo manje igrali. Vjerujem da će tu priliku iskoristiti, a poslije toga imamo stvarno derbi do derbija, optimistično je zaključio šef stručnog stožera.