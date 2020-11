Mario Stanić došao je u Hajduk kao velika nada, a otišao kao...

<p><strong>Mario Stanić </strong>došao je u <strong>Hajduk </strong>kao velika nada, a otišao kao...</p><p>Rečenicu možete završiti na razne načine, no ako ste navijač Hajduka teško da ćete dopisati bilo što pozitivno, jer među navijačima Hajduka prevladava mišljenje kako je Stanićev mandat bio razočaranje i potpuni promašaj.</p><p> </p><p>Mario Stanić stigao je na Poljud kao najava nekog novog vremena, kao nogometna legenda koja je gotovo jednaku slavu stekla svojim britkim komentarima u kojima je kritički progovarao o brojnim anomalijama u hrvatskom nogometu. Pobrao je Stanić brojne simpatije, stoga su i očekivanja hajdučkog puka bila velika. Pogotovo što je došao s Igorom Tudorom. Obojica su nesporno velika nogometna imena, klub je bio financijski stabilan, a naslijedili su rekordno skupu momčad u borbi za vrh ljestvice. Momčad koja je doduše već bila kiksala na dva fronta, ali, momčad koja je i dalje bila druga na prvenstvenoj ljestvici.</p><p>Očekivalo se da će njih dvojica biti dobitna kombinacija koja će Hajduka napokon odvesti do trofeja, a Stanić k tome i veliki adut u raščišćavanju odnosa s HNS-om, no od velikih očekivanja na koncu je ispalo jedno veliko - ništa. Već nakon prvih istupa bilo je jasno da se legendarni nogometaš puno bolje snalazi za tipkovnicom nego u fotelji sportskog direktora/savjetnika, da puno bolje vidi ono što ne valja, nego što zna kako to promijeniti ili popraviti.</p><p> </p><p>- Ja vam tvrdim da slika Hajduka nije ni približno onakva kakvom se prezentira u medijima. Čim nešto ne bude kako treba, ja ću prvi izaći u javnost i reći da je tako – kazao je Stanić u jednom od prvih istupa.</p><p>Na koncu je otišao a da nije "izašao u javnost", niti je osjetio potrebu oglasiti zvono za uzbunu, pa čak i kad je i najvećim optimistima postalo jasno da Hajduk nezadrživo tone. Tužnije od samih rezultata koje je klub u njegovom mandatu postizao bila je upravo ta šutnja. Umjesto da progovori, Stanić je šutke i bez reakcije odgledao brojne loše poteze i nelogičnosti koje su se na Poljudu događale. A javnost i navijači imaju pravo na odgovore, imaju pravo znati što se u klubu događa...</p><p>Posve je nevjerojatno da je čovjek s tolikim nogometnim iskustvom i tako sadržajnom poviješću ukazivanja na anomalije šutke gledao kako se momčad iz utrke za vrh ljestvice u par mjeseci pretvara u vreću za napucavanje fenjeraša poput Šibenika i Istre. Šutke je Stanić odgledao i sve Tudorove eksperimente s napadačima na beku, bekom na stoperu, tvrdoglavom inzistiranju na igri s trojicom u zadnjoj liniji, ignoriranjem najboljih mladih igrača iz prvog dijela sezone nauštrb onih kojima istječu ugovori... Šutio je čak i kad se u kuloarima brujalo o tome kako njegovi bivši partneri iz managerske agencije surađuju s nekim igračima Hajduka...Do sutra bi mogli nabrajati što se sve događalo na Poljudu, i na što sve Stanić nije reagirao.</p><p> </p><p>I baš kao što Stanić nije nudio odgovore, jednako tako nije ni reagirao, nije odstupio s funkcije, pa čak ni stavio mandat na raspolaganje kao moralan čin funkcionera koji je, barem dijelom, odgovoran za loše rezultate i promašaje u prijelaznim rokovima. Nije reagirao čak ni kad je odstupio predsjednik Marin Brbić, koji je bio puno manje odgovoran!?</p><p>U deset mjeseci koliko je proveo na Poljudu, Stanić nijednom nije izašao pred novinare kako bi objasnio javnosti što se to događa i kako on sve skupa vidi, a u rijetkim istupima u kontroliranim uvjetima i bez neugodnih pitanja, najčešće je ponavljao nužnost kontinuiteta, iako je u njegovom mandatu jedini kontinuitet bio kontinuitet šutnje i loših rezultata.</p><p>I kad smo očekivali da će jednako šuteći i otići, Stanić je na odlasku odaslao priopćenje koje je samo učvrstilo stav većine navijača Hajduka kako je njegov mandat na Poljudu bio promašaj. U jednoj od zadnjih rečenica priopćenja napisao je: "Preuzimam svoj dio odgovornosti za sportski neuspjeh". Odgovornost je morao preuzeti u prvoj rečenici, i to riječima: "Kriv sam za sportski neuspjeh, a još više što sam sve ovo vrijeme šutio"</p>