Mario Vušković se vraća nakon četiri godine suspenzije: Mogao bi zaigrati protiv jakog Bayerna

HSV je doznao raspored utakmica za svoju drugu povratničku sezonu u Bundesligi. Kreću gostovanjem kod Borussije Dortmund krajem kolovoza, a prva domaća utakmica na Volksparkstadionu bit će protiv Mainza tjedan dana kasnije. Ipak najemotivniji dio sezone za navijače HSV-a bit će u studenome, kada bi se na teren mogao vratiti hrvatski stoper Mario Vušković (24).

HSV u studenom očekuje uzbudljiv tjedan s gostujućim derbijem protiv Werdera iz Bremena između 20. i 22. studenog, nakon čega slijedi domaći susret Bayern Münchenom. Upravo bi to mogle biti prve utakmice za Marija Vuškovića nakon povratka.

Foto: Christian Charisius/DPA

Hrvatskom stoperu četverogodišnja suspenzija zbog dopinga EPO-om službeno istječe 15. studenog, nakon čega ponovno stječe pravo nastupa u Bundesligi. Taj datum s posebnim nestrpljenjem iščekuju navijači HSV-a, koji velikom većinom vjeruju u Vuškovićevu nevinost. Već i samo uvrštenje 24-godišnjeg stopera u momčad za te utakmice izazvalo bi pravu euforiju.

Inače, ključnu ulogu u Vuškovićevoj transformaciji i održavanju vrhunske forme tijekom suspenzije ima Joško Vlašić, legendarni hrvatski kondicijski trener, bivši desetobojac te otac i trener svjetske atletske prvakinje Blanke i nogometnog reprezentativca Nikole Vlašića. Precizan plan povratka već je definiran, a Vušković će se momčadskim treninzima smjeti priključiti u rujnu 2026. godine, točno dva mjeseca prije isteka suspenzije.