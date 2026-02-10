Obavijesti

NOVA BORBA

Marko Ančić još ne zna za poraz u FNC-u, a u Slavonskom Brodu čeka ga 'žilavi' Afganistanac...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Marko Ančić - Mykola Kazachynskyi | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Marko Ančić, zvijezda u usponu, neporažen u MMA ringu, suočit će se s opasnim Afganistancem u Slavonskom Brodu. Ančić ima tri pobjede, a za četvrtu će morati srediti debitanta u FNC-u

Jedan od najvećih potencijala regionalne MMA scene, 22-godišnji Marko Ančić, nastavlja svoj put prema vrhu. Član zagrebačkog American Top Teama i predvodnik novog vala boraca besprijekornim je profesionalnim omjerom od tri pobjede bez poraza potvrdio golem talent, a krajem mjeseca čeka ga novi ispit u kavezu Fight Nation Championshipa koji će 28. veljače zabavljati publiku u Slavonskom Brodu. 

Otkako je u rujnu 2024. godine prešao u profesionalne vode, Marko Ančić ne zna za poraz. Karijeru je započeo na impresivan način na priredbi FNC 19, gdje je već u prvoj rundi gušenjem prisilio na predaju Voju Katanovića. Svoj dominantni grappling potvrdio je i pet mjeseci kasnije, kada je na FNC-u 21 identičnim ishodom, gušenjem u prvoj rundi, svladao i Samija Zarabija. Tim pobjedama pokazao je zašto ga smatraju majstorom borbe na parteru.

Posljednji nastup, u rujnu 2025. protiv Ukrajinca Mykole Kazachynskyija, pokazao je i drugu dimenziju njegove borilačke vještine. U teškom i iscrpljujućem meču koji je potrajao sve tri runde, Ančić je demonstrirao izdržljivost i taktičku zrelost te na koncu slavio jednoglasnom sudačkom odlukom, dokazavši da je spreman i za duge bitke. Tako je postao peti izazivač na ljestvici.

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Marko Ančić - Mykola Kazachynskyi
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Marko Ančić - Mykola Kazachynskyi | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Sljedeća postaja na njegovom putu je Slavonski Brod. Ančić će 28. veljače 2026. godine ući u kavez u Sportskoj dvorani Vijuš na priredbi FNC 28, a nasuprot njega stajat će opasni afganistanski borac Ahmad Tahah Sadiqpour. Riječ je o iznimno zahtjevnom protivniku koji u meč ulazi s odličnim omjerom od pet pobjeda i samo jednim porazom te se trenutno nalazi u nizu od tri uzastopna trijumfa. Afganistancu je ovo debi u FNC-u, a meč se radi u perolakoj kategoriji, do 66 kilograma.

