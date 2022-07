Koliko god smo dali Livaji, malo je. Mogao bi biti 'naš novi Mišo'

Marko Livaja potpisao je vjernost Hajduku sve do ljeta 2027. godine, ako ne bude nepredviđenih okolnosti to znači i da će karijeru okončati u dresu Hajduka. Jučer je obavljena formalnost potpisa uoči odlaska momčadi na Torcida Kup, a danas je sve na konferenciji za novinare objasnio predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić.



- Mi smo ga uspjeli jednom dovesti dva puta zadržati. Marko je simbol Splita, navijača, mangup je, lucidan, ali iza svega stoji on, ima sve što treba. Nekome se može sviđati, nekome ne mora, ali to treba poštovati. Mi smo njemu isto pokazali petogodišnjim ugovorom. O iznosima se ne priča, nema klauzula, ako njemu dosadi on će otići, ako nama dosadi, u što sumnjam, mi ćemo mu reći da ode. Poznavajući njega Hajduk će biti na prvom mjestu, a oko ugovora se mi dogovaramo 20 sekundi. Koliko god smo mu dali malo smo mu dali. Njegov značaj za klub svi znate, recimo 10.000 dresova smo prodali, 75.000 članova nisu radi mene, nego radi njega. Ali on je razuman i stavio se u okvire Hajduka. Pored svega bi ga htjeli i brendirati. Svi ga koriste, on ima strpljenja i empatije za sve, a mi bi htjeli to naplatiti. Ukinuli smo potpisivanje jer bi radio rukama a ne nogama. U narednom razdoblju ćemo ga brendirati i on bi mogao biti naš novi Mišo. Nije to nama jednostavno, ali lakše je i njemu da prodajemo njegove slike nego da se on mora slikati - objasnio je Jakobušić.

Nakon poraza u Superkupu poslije raspucavanja penala od Dinama, kreće nova ligaška sezona za Hajduk. Ali slijede i izazovi u Europi.

- Htjeli smo osvojiti još jedan trofej ali nismo uspjeli, izgubili smo na penale. Ako u odlučujućoj utakmici ako igrač promaši kriva je organizacija, tako i ovaj put, krivi smo svi. Čestitke Dinamu na osvajanju Superkupa i zaželio svim našim klubovima nastup u Europi. Naši ciljevi su da želimo biti bolji nego prošle godine, želimo da je Hajduk moćan i da ga poštuju.Ne moraju nas voljeti, ali moraju nas poštovati. Oni to moraju osjetiti i ja vjerujem da smo na dobrom putu. Hajduk se u svim natjecanjima moraju boriti za trofeje. I u Europi. Čekamo 18 godina na prvenstvo, naporno radimo, malo više od godinu i pol smo t, mučimo se i idemo prema istom cilju. Slijedimo strategiju do 2027. Tamo piše da treba osvojiti jedna kup, to smo ispunili, ali to ćemo i dalje. Hajduk je najveći dužnik hrvatskog nogometa, zbog koeficijenta. Morali smo malo ozbiljnije ostaviti trag u Europi, podići koeficijent svima, pa bi i nama sad bilo lakše....

Jakobušić se osvrnuo i na financije.

- Do 2027. 60% prihoda iz poslovanja morali bi pokrivati, lani smo na 47%, ove godine smo na 59%. Brodili smo i lani bez velikih transfera, naporan rad svih zaposlenika, nastavljamo i dalje.

A onda je na red došao i Marko Livaja (28) koji se osvrnuo na novi ugovor i pitanje misli li karijeru završiti u Hajduku.

- Nikad se ne zna, vidjet ćemo što je u najboljem interesu Hajduka. Osjećam se dobro, nisam razmišljao o ponudama, lijepo mi je kući, imamo dosta stvari za napraviti i nadam se da ćemo to i ostvariti. Ulazak u Europu, da se i tamo pokažemo, a osnovno je prvenstvo koje nismo osvojili 18 godina i to je primarni cilj. Bolji smo nego prošle sezone, ali trebamo par pojačanja. Dečki su se promijenili, prošla momčad nije se znala nositi s pritiskom dok ova to može. Dižemo se i na dobrom smo putu - rekao je Livaja, a na pojačanja i napise o Marku Rogu (26) osvrnuo se i sportski direktor Mindaugas Nikoličius.

- Tu smo jako dugo i znate kako radimo. Ne komentiramo glasine, ako netko dođe, vidjet ćete ga na predstavljanju. Dovest ćemo nekoga tko će nam pomoći da budemo bolja momčad, a ne možemo vam reći na kojoj poziciji.

Prvo im slijedi gostovanje u Pulu gdje će ih Istra 1961 dočekati na početku sezone. A nije daleko ni Svjetsko prvenstvo u Kataru.

- Cilj na startu su ri boda, oni će se sigurno povući, mi moramo odgovoriti. A što se tiče Svjetskog prvenstva, daleko je do toga, forma se mijenja iz mjeseca u mjesec pa ćemo ići postepeno. Prvo nam slijede HNL i Europa, a sigurno da bih želio biti na Svjetskom prvenstvu, vidjet ćemo u kakvoj će formi biti napadači.

Za kraj se Livaja osvrnuo i na pomoć suigračima s pritiskom navijača, poput onog na Janu Mlakaru (23) i Josipu Vukoviću (30) koji su promašili penale protiv Dinama.

- Rekao sam im da ne trebaju čitati komentare ni kad su dobri, ni kad nisu. Ja dobijem milijun poruka, netko te voli netko ne, nekome se sviđaš, nekome ne, svi smo mi od krvi i mesa, treba biti opušten...

