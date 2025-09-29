Obavijesti

Marko Livaja je teže ozlijeđen. Iz Hajduka za 24sata potvrdili kad će kapetan opet na teren

Piše Tomislav Gabelić,
Marko Livaja je teže ozlijeđen. Iz Hajduka za 24sata potvrdili kad će kapetan opet na teren
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Marko Livaja ozlijeđen! Parcijalna ruptura mišića zadnje lože. Pauzira tri tjedna, propušta Vukovar, ali se vraća za Istru. Hajduk u problemima bez kapetana, zamjena je Ante Rebić

Sumnju u težu ozljedu Marka Livaje potvrdio je pregled ultrazvukom, doznaju 24sata iz Hajduka. Kapetanu Hajduka utvrđena je parcijalna ruptura mišića zadnje lože, kao i pauza od tri tjedna prema kojoj bi Livaja trebao propustiti samo utakmicu s Vukovarom u Vinkovcima u subotu. Oporavak bi mu trebao potrajati do prve utakmice nakon reprezentativne stanke, a to je Istra u Puli.

Livaja je zadobio ozljedu nakon pola sata igre, u laganom sudaru sa stoperom gostujuće momčadi Denisom Kolingerom, nakon kojeg je odšepao prema aut liniji i uhvatio se za zadnju ložu. Kolinger mu se odmah došao ispričati, iako za to nije bilo potrebe jer je to bio nenamjeran sudar, a Livaja je u prvoj sljedećoj pauzi otišao do Hajdukove klupe po pomoć fizioterapeuta.

U narednih 15 minuta koliko je ostalo do kraja prvog poluvremena Livaja gotovo da nije ni sudjelovao u igri, loptu je dodirnuo svega nekoliko puta, a nakon svakog dodira ili malo ozbiljnijeg trka bi zastao i istezao ozlijeđeni mišić. U poluvremenu ga je Garcia zamijenio Krovinovićem, Livaja je ostatak utakmice odgledao s klupe, a onda je odšepao do prostorije u kojoj fizioterapeuti Hajduka odrađuju terapije s ozlijeđenim igračima. 

Prvi sljedeći dvoboj nakon stanke je s Istrom u Puli 19. listopada, dakle točno za tri tjedna, pa je za očekivati da bi se Livaja do tada mogao oporaviti i u idealnom scenariju konkurirati za nastup barem u dijelu utakmice. Nije tajna da je Livaja jako važan za igru Hajduka, a kako su se i s njim u postavi mučili protiv Rijeke, Varaždina i Dinama, izvjesno je da ni gostovanje kod Vukovara neće biti baš lagana zadaća. Livaju bi prema prvim informacijama kao i protiv Lokomotive u napadu trebao zamijeniti Ante Rebić, uz pomoć Anthonyja Kalika koji se u toj ulozi našao u nastavku utakmice.

