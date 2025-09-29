Marko Livaja je teže ozlijeđen. Iz Hajduka za 24sata potvrdili kad će kapetan opet na teren

Sumnju u težu ozljedu Marka Livaje potvrdio je pregled ultrazvukom, doznaju 24sata iz Hajduka. Kapetanu Hajduka utvrđena je parcijalna ruptura mišića zadnje lože, kao i pauza od tri tjedna prema kojoj bi Livaja trebao propustiti samo utakmicu s Vukovarom u Vinkovcima u subotu. Oporavak bi mu trebao potrajati do prve utakmice nakon reprezentativne stanke, a to je Istra u Puli.

Livaja je zadobio ozljedu nakon pola sata igre, u laganom sudaru sa stoperom gostujuće momčadi Denisom Kolingerom, nakon kojeg je odšepao prema aut liniji i uhvatio se za zadnju ložu. Kolinger mu se odmah došao ispričati, iako za to nije bilo potrebe jer je to bio nenamjeran sudar, a Livaja je u prvoj sljedećoj pauzi otišao do Hajdukove klupe po pomoć fizioterapeuta.

U narednih 15 minuta koliko je ostalo do kraja prvog poluvremena Livaja gotovo da nije ni sudjelovao u igri, loptu je dodirnuo svega nekoliko puta, a nakon svakog dodira ili malo ozbiljnijeg trka bi zastao i istezao ozlijeđeni mišić. U poluvremenu ga je Garcia zamijenio Krovinovićem, Livaja je ostatak utakmice odgledao s klupe, a onda je odšepao do prostorije u kojoj fizioterapeuti Hajduka odrađuju terapije s ozlijeđenim igračima.

Prvi sljedeći dvoboj nakon stanke je s Istrom u Puli 19. listopada, dakle točno za tri tjedna, pa je za očekivati da bi se Livaja do tada mogao oporaviti i u idealnom scenariju konkurirati za nastup barem u dijelu utakmice. Nije tajna da je Livaja jako važan za igru Hajduka, a kako su se i s njim u postavi mučili protiv Rijeke, Varaždina i Dinama, izvjesno je da ni gostovanje kod Vukovara neće biti baš lagana zadaća. Livaju bi prema prvim informacijama kao i protiv Lokomotive u napadu trebao zamijeniti Ante Rebić, uz pomoć Anthonyja Kalika koji se u toj ulozi našao u nastavku utakmice.