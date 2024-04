Marko Lozo: Pukštas, Hrgović, Niko Sigur i Prpić... Svi su oni slučajno zaigrali u Hajduku

Posljednji put kada je gostovao u emisiji "Sport nedjeljom", komentar Marka Loze, bivšeg nogometaša i trenera Hajduka, odjeknuo je hrvatskim javnim prostorom. Lozo je tada rekao da ne vidi korist od toga da Hajduk bude prvak, a ni sada se nije suzdržavao iskazati što misli.

- Hajduk će ove godine biti prvak, nek bude prvak. I što će biti onda? Mi smo prvaci. Što? Koji su benefiti od prvog mjesta? Hoće li zaraditi novce od prvog mjesta, hoće li uzeti deset milijuna? Neće. Koga će prodati? Vuškovića je već prodao, možda tu imaš Sahitija, ne znam - rekao je Lozo u prosincu dok se ove nedjelje kod voditelja Ante Breke dotaknuo drugih igrača.

Lozo smatra kako, drugim riječima, u Hajduku ne znaju što rade i da su najvrjedniji igrači u prvom sastavu završili slučajno.

- To je ogledalo gdje Hajduk nije dobar. Niko Sigur je slučajan u Hajduku. Pukštas je slučajan u Hajduku. To su igrači koji su slučajno ušli u prvu momčad. Hrgović je slučajno ušao u prvu momčad, Prpić je slučajno ušao u prvu momčad... Prpić je poslan na posudbu pa je vraćen, ne zna se zašto je poslan na posudbu, ne zna se zašto je vraćen. Hrgović je slučajno iz Solina vraćen jer se Melnjak ozlijedio. Sigur je ostao za prvu ekipu jer su se tri desna beka ozlijedila. Sad igra veznog, beka, veznog beka... Ja želim Niku Sigura prodati, transferirati, meni dođe skaut da ga gleda... Što on igra? Koju poziciju? To je dečko koji je najbolji igrač Hajduka, najveća vrijednost Hajduka. Ali i on i Pukštas su poslani na posudbu, slučajno vraćeni i napravljeni. To je sve slučajnost - rekao je bivši trener Hajduka.

Lozo je svojevremeno vodio Hajduk kao privremeno rješenje između odlaska Marijana Pušnika i dolaska Joana Carrilla. Ima jednu utakmicu na klupi splitske momčadi, a bilo je to 2016. godine kada je izgubio 2-1 od Slaven Belupa u Koprivnici. Nakon toga vodio je Rudeš, Međimurje i Solin. U međuvremenu je bio stručni komentator na televiziji.