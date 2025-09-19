Obavijesti

PREDSJEDNIKOV SIN

Marko Milanović nije nastupio na SP-u u Zagrebu. Evo i zašto

Piše Josip Tolić, Mato Galić,
Prvenstvo Hrvatske u hrvanju gr?ko-rimskim stilom | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Umjesto Marka Milanovića, u četvrtak je u najtežoj kategoriji do 130 kilograma nastupio njegov klupski kolega Marko Koščević, koji će se boriti za broncu

Marko Milanović (20), perspektivni hrvatski hrvač i sin predsjednika Republike Zorana Milanovića, propušta Svjetsko prvenstvo koje se do kraja ovog tjedna održava u zagrebačkoj Areni. Kako doznajemo, Milanović nije ozlijeđen, već se trener reprezentacije Anton Đok vodio drugim razlozima.

Umjesto Milanovića, člana Hrvačkog kluba Metalac, u kategoriji do 130 kilograma grčko-rimskim stilom nominirao je njegova klupskog kolegu Marka Koščevića (35) koji se vratio nakon duže pauze na veliku scenu i, nakon pobjede nad Indijcem Sonuom te poraza od Iranca Mirzazedeha, u repasažu će u petak moći osvojiti brončanu medalju.

Milanović je prošao pripreme s reprezentacijom, ali nije nastupio na Prvenstvu Hrvatske, što je treneru bio važan kriterij pri odluci. Marko je dugo imao problema s kukom, lani ga je operirao, ali nedavno se vratio i osvojio jaki UWV turnir TOR Masters u Kopenhagenu u lipnju.

Tata Zoran: Budi olimpijski prvak jer se inače nema smisla time baviti

Jedan od najperspektivnijih hrvatskih hrvača teške kategorije, koji je prošle godine bio brončani na Europskom prvenstvu do 20 godina, karijeru je započeo u judu. Prekretnica se dogodila 2016., kada ga je olimpijski nastup Bože Starčevića inspirirao da se prebaci na hrvanje. Sudbina je htjela da mu upravo Starčević kasnije postane trener.

U intervjuu na Podcast Inkubatoru otkrio je ključan savjet koji je dobio od oca Zorana na početku karijere. Na Markovo priznanje da se želi ozbiljno baviti hrvanjem, otac mu je odgovorio:

- Dobro, onda nastoj biti olimpijski prvak jer se inače nema smisla time baviti.

Tad je isprobao i ručni dinamometar, spravu koja se koristi za mjerenje jačine stiska, i išao do 199,2 funte odnosno 90,36 kilograma. Maksimum je 200 funti.

OSTALO

