Ovo nije moj kraj. Još ću igrati, ne znam na kojoj razini, ali sada prvo idem zaliječiti tu “Ahilicu”, pa ćemo vidjeti.

Izjavio je to Damir Markota u travnju prošle godine, nakon neočekivanog i naprasitog raskida ugovora s Cibonom. Raskida koji je ostavio gorčinu.

Otad je bio bez kluba, a sad je ispunio svoje obećanje da nije završio karijeru. Popularni Šveđo s 36 godina potpisao je za Dinamo. I ondje će nositi broj 86, u čast Bad Blue Boysima, jer 1986. godina je osnivanja te grupe.

- Na Dinamo me još davno navukao moj veliki prijatelj Kruno Simon, koji me i odveo na prvu utakmicu Dinama u Maksimiru. Imali smo dogodovštine s gostovanja u Splitu. Energija koja je prisutna u ovom klubu, momčad koja ima sjajnu sinergiju s Boysima te želja da zaigram pred njima dovela me do toga da ne mogu reći Dinamu "ne". Vjerujem da mogu pomoći Dinamu da uđe u najviši rang hrvatske košarke i dati doprinos ovoj lijepoj priči - rekao je 208 cm visoki krilni centar.

Markota će Dinamu donijeti ogromno iskustvo jer igrao je u Ciboni, Milwaukee Bucksima, Tulsi, Spartaku iz St. Peterburga, Žalgirisu, Menorci, Bilbau, Olimpiji, Zagrebu, Besiktasu, Brose Basketu, Cedeviti, Mornaru...

Igrač velika potencijala i burna i osebujna karaktera rodio se u Sarajevu, a po ocu je imao i švedsko državljanstvo, zbog čega su ga u Ciboni odmah kad je s 14 godina došao u klub prozvali Šveđo. I zbog duga prezimena Omerhodžić, koje je kasnije promijenio u majčino Markota.

Zadnja epizoda prije dolaska u Dinamo bila mu je u Ciboni, gdje se sukobio s trenerom Vladimirom Jovanovićem. Eskaliralo je u poluvremenu utakmice s Goricom.

- Bilo je to nešto što se događa u svakoj svlačionici, nešto normalno kad gubiš u poluvremenu. Duga mi je karijera, svjedočio sam i puno gorim situacijama. Kad si s nekim neprekidno šest mjeseci, po šest, sedam, osam sati dnevno, sasvim je normalno da ponekad stvari puknu - objasnio je tada.

Uvijek je govorio kako je karijeru htio zaključiti u dresu Cibone.

- Znam samo jedno: većeg cibonaša u klubu od mene nije bilo! Ja sam ono dijete koje je stiglo iz Švedske, radio tu godinama u omladinskom pogonu, isti sam onaj koji je donio u klub veliku odštetu kad je odlazio u NBA. A klub je stao na stranu trenera... - dodao je.

Sad će mu tu emociju pružiti suigrači i navijači u Dinamu. Već od subote, kada će debitirati za 18. klub u karijeri.