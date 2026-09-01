Marofčan istrčao rezultat za pamćenje na prestižnom trailu

Marofčan Matija Meštrić ostvario je rezultat za pamćenje na jednoj od najtežih i najpoznatijih trail utrka na svijetu.

Član Atletski klub Puls Novi Marof istrčao je Ultra-Trail du Mont-Blanc u vremenu 24:19 sati, svladavši nevjerojatnih 175 kilometara i 10.000 metara uspona. Ono što ovaj rezultat čini još impresivnijim jest podatak da je riječ o najboljem vremenu koje je ikada ostvario neki hrvatski trkač na ovom natjecanju. Matija je time ušao u hrvatsku trail povijest, a njegovo ostvarenje možemo nazvati – nestvarnim.

Na cilj je stigao u društvu najboljih, kao TOP 100 finišer najpoznatije trail utrke na svijetu na čijem startu je ove godine bilo čak 2.407 odabranih natjecatelja. Posebno je lijepa činjenica da je prilikom ulaska u cilj ponosno nosio dres novomarofskog Atletskog kluba Puls. Za jedan klub iz Novog Marofa, ali i za hrvatski trail općenito, prizor takvog finišera na najvećoj svjetskoj pozornici ima posebnu težinu.

Matija je u ukupnom poretku zauzeo 80. mjesto, u muškoj ukupnoj konkurenciji 70. mjesto, a u svojoj kategoriji (20-34) završio je kao trideseti.

Dodajmo da najprestižnia trkačka brdska utrka na svijetu prolazi srcem Mont Blanca i kroz tri države, a potrebno je proći više kilometara nego što broji Mount Everest.