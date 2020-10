Marokanac nije mogao ustati! Pogledajte kako je Tigar Cikatić izvalio rame protivniku u Ciboni

Branko Cikatić 8. travnja 1993. pred 3000 gledatelja u današnjem Draženovu domu razbio je Mahmouda Babachija za samo 50 sekundi i obranio naslov svjetskog prvaka u tajlandskom boksu

<p>Godina je ovo u kojoj nas je, u 66. godini, prerano napustio legendarni hrvatski borac <strong>Branko Cikatić</strong>, a po želji njegove obitelji 24sata nastavljaju objavljivati dosad javnosti nedostupne snimke njegovih sjajnih mečeva.</p><p>Vraćamo se na 8. travnja 1993. i Zagreb, gdje je "Tigar", tad i pod nadimkom "The Killer", ekspresno sredio <strong>Mahmouda Babachija</strong>, marokanskog prvaka u boksu, i obranio naslov svjetskog prvaka u tajlandskom boksu po IKBF verziji u kategoriji do 86 kilograma.</p><p>- Marokanac mi je poručio da je došlo vrijeme za moje povlačenje. Da, svaki neočekivan i poseban udarac može svakog šampiona poslai na spavanje. Ja se neću razbacivati izjavama kao što to radi <strong>Muhammad Ali</strong>, ali vjerujem da ću borbu riješiti prije kraja pete runde - rekao je u najavi Branko.</p><p>Sve je bilo gotovo i puno, puno ranije. "Problematični čovjek", kako se prozvao Babachi, unatoč 20 pobjeda u tajlandskom boksu u 25 mečeva do tog sraza s Cikatićem, nije imao nikakve šanse.</p><p>Dupkom puna Cibonina dvorana, oko 3000 gledatelja, tri i pol sata gledala je predborbe u priredbi nazvanoj "Noć obračuna" kako bi dočekala svog ljubimca. <strong>Mateo Marinović</strong> osvojio je upražnjenu titulu europskog prvaka u kickboksu pobjedom nad Nizozemcem Cassrionijem sudačkom odlukom unatoč razbijenoj arkadi.</p><p>A onda je Cikatić, nakon veličanstvenog ulaska uz "Carminu Buranu", sve riješio u samo 50 sekundi. Uhvatio je Marokanca u klinč, razbio mu lakat i odvalio rame!</p><p>Ne samo da je sudac odmah prekinuo meč, već je Babachijeva ozljeda bila toliko ozbiljna da je ostao ležati u ringu dok je Cikatić primao pojas i pehar, a ljudi polako napuštali dvoranu, čak i dok su organizatori počeli rastavljati ring! Svaki pomak ramenom izazivao je ogromnu bol, čak su mu rame namještali natrag u ležište.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Cikatić vs. Babachi</b></p><p>- Ne zamaram se time što je meč bio tako kratak, ja sam jednostavno odradio svoje. Lako se moglo dogoditi da ja doživim nešto slično u želji da publici pružim što više atrakcija - rekao je Cikatić nakon meča.</p><p>Bio je to početak vjerojatno najplodnijeg mjeseca Brankove karijere. Samo 22 dana kasnije na drugom kraju svijeta, u Tokiju, Cikatić je osvojio <strong>K-1 Grand Prix</strong> pobjedama nad Tajlanđaninom Changpuekom Kiantsongritom, Japancem Masaakijem Satakeom i velikim Nizozemcem <strong>Ernestom Hoostom</strong>.</p>