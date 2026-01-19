Marokanski savez najavio tužbu jer su Senegalci otišli s terena

Marokanski nogometni savez u ponedjeljak je objavio da je podnio žalbu CAF-u i FIFA-i nakon incidenata u koje su bili uključeni neki članovi senegalske reprezentacije i navijači, a koji su obilježili finale Afričkog kupa nacija (AFCON) u nedjelju navečer u Rabatu.

"Kraljevski marokanski nogometni savez (FRMF) pokrenut će pravne mjere zajedno s Konfederacijom afričkog nogometa i FIFA-om kako bi se odlučilo o povlačenju senegalske reprezentacije s terena, kao i o događajima koji su okruživali ovu odluku", navodi se u priopćenju za javnost."Ova situacija imala je značajan utjecaj na normalan tijek utakmice i na izvedbu igrača", tvrdio je FRMF.

Tijekom finala najprestižnijeg afričkog nogometnog natjecanja između Maroka i Senegala, jedanaesterac dosuđen domaćinu na kraju regularnog vremena nakon VAR pregleda, i neposredno nakon poništenog gola za Senegal, doveo je do toga da su neki senegalski igrači napustili teren. Na kraju su se vratili na zahtjev svoje zvijezde, Sadia Manéa.

Foto: Siphiwe Sibeko

Napetosti su se potom proširile na tribine, gdje su navijači Lavova Terange pokušavali prodrijeti na teren gotovo 15 minuta, čak i dok je Brahim Diaz htio izvesti jedanaesterac, koji je na kraju promašio. Senegal je potom postigao gol na početku produžetka i slavio 1-0. Marokanski tisak osudio je nevjerojatno nesportsko ponašanje senegalskih igrača i nedostatak fair playa.