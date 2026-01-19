Kraljevski marokanski nogometni savez (FRMF) pokrenut će pravne mjere zajedno s Konfederacijom afričkog nogometa i FIFA-om kako bi se odlučilo o povlačenju senegalske reprezentacije s teren
Marokanski savez najavio tužbu jer su Senegalci otišli s terena
Marokanski nogometni savez u ponedjeljak je objavio da je podnio žalbu CAF-u i FIFA-i nakon incidenata u koje su bili uključeni neki članovi senegalske reprezentacije i navijači, a koji su obilježili finale Afričkog kupa nacija (AFCON) u nedjelju navečer u Rabatu.
"Kraljevski marokanski nogometni savez (FRMF) pokrenut će pravne mjere zajedno s Konfederacijom afričkog nogometa i FIFA-om kako bi se odlučilo o povlačenju senegalske reprezentacije s terena, kao i o događajima koji su okruživali ovu odluku", navodi se u priopćenju za javnost."Ova situacija imala je značajan utjecaj na normalan tijek utakmice i na izvedbu igrača", tvrdio je FRMF.
Tijekom finala najprestižnijeg afričkog nogometnog natjecanja između Maroka i Senegala, jedanaesterac dosuđen domaćinu na kraju regularnog vremena nakon VAR pregleda, i neposredno nakon poništenog gola za Senegal, doveo je do toga da su neki senegalski igrači napustili teren. Na kraju su se vratili na zahtjev svoje zvijezde, Sadia Manéa.
Napetosti su se potom proširile na tribine, gdje su navijači Lavova Terange pokušavali prodrijeti na teren gotovo 15 minuta, čak i dok je Brahim Diaz htio izvesti jedanaesterac, koji je na kraju promašio. Senegal je potom postigao gol na početku produžetka i slavio 1-0. Marokanski tisak osudio je nevjerojatno nesportsko ponašanje senegalskih igrača i nedostatak fair playa.
