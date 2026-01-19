Obavijesti

Sport

Komentari 2
DRAMA IDE DALJE

Marokanski savez najavio tužbu jer su Senegalci otišli s terena

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Marokanski savez najavio tužbu jer su Senegalci otišli s terena
Foto: Siphiwe Sibeko

Kraljevski marokanski nogometni savez (FRMF) pokrenut će pravne mjere zajedno s Konfederacijom afričkog nogometa i FIFA-om kako bi se odlučilo o povlačenju senegalske reprezentacije s teren

Admiral

Marokanski nogometni savez u ponedjeljak je objavio da je podnio žalbu CAF-u i FIFA-i nakon incidenata u koje su bili uključeni neki članovi senegalske reprezentacije i navijači, a koji su obilježili finale Afričkog kupa nacija (AFCON) u nedjelju navečer u Rabatu.

"Kraljevski marokanski nogometni savez (FRMF) pokrenut će pravne mjere zajedno s Konfederacijom afričkog nogometa i FIFA-om kako bi se odlučilo o povlačenju senegalske reprezentacije s terena, kao i o događajima koji su okruživali ovu odluku", navodi se u priopćenju za javnost."Ova situacija imala je značajan utjecaj na normalan tijek utakmice i na izvedbu igrača", tvrdio je FRMF.

Tijekom finala najprestižnijeg afričkog nogometnog natjecanja između Maroka i Senegala, jedanaesterac dosuđen domaćinu na kraju regularnog vremena nakon VAR pregleda, i neposredno nakon poništenog gola za Senegal, doveo je do toga da su neki senegalski igrači napustili teren. Na kraju su se vratili na zahtjev svoje zvijezde, Sadia Manéa.

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco
Foto: Siphiwe Sibeko

Napetosti su se potom proširile na tribine, gdje su navijači Lavova Terange pokušavali prodrijeti na teren gotovo 15 minuta, čak i dok je Brahim Diaz htio izvesti jedanaesterac, koji je na kraju promašio. Senegal je potom postigao gol na početku produžetka i slavio 1-0. Marokanski tisak osudio je nevjerojatno nesportsko ponašanje senegalskih igrača i nedostatak fair playa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Stoperski biser Dinama blizu odlaska u Italiju
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Stoperski biser Dinama blizu odlaska u Italiju

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Od malih navijača do finalista. Pogledajte kako su rukometaši izgledali u mladosti
POPRILIČNE PROMJENE

FOTO Od malih navijača do finalista. Pogledajte kako su rukometaši izgledali u mladosti

Od školskih dvorana i igrališta do svjetskog postolja: hrvatski rukometaši koji su prošle zime osvojili svjetsko srebro odrasli su uz snove, lopte i odricanja. Ova galerija vraća nas u dane kad je sve počinjalo
Preminuo je Mladen Bartolović
LEGENDA HNL-A

Preminuo je Mladen Bartolović

Tuga u HNL-u: preminuo Mladen Bartolović, legendarni igrač Cibalije koji je oduševljavao navijače Dinama i Hajduka. Njegovi driblinzi i osmijeh nikad neće biti zaboravljeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026