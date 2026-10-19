Maroko osvojio Futsal Week, a Hrvatska uspješno dva puta slavila u prijateljskim susretima

Reprezentacija Maroka U21 pobjedom 5:3 nad Francuskom U23 osvojila je Futsal Week October Cup Poreč 2026, a Hrvatska je futsal reprezentacija u dvije međunarodne utakmice u Novigradu pobijedila Kinu 16:1 i Švicarsku 7:1.

Turnir koji je od 13. do 18. listopada okupio šest reprezentacija završio je u nedjelju u Sportskoj dvorani Saline u Vrsaru. U finalu je Maroko pobijedio Francusku 5:3 (poluvrijeme 2:1 za Maroko), a bronca je pripala San Marinu koji je u utakmici za treće mjesto nakon raspucavanja pobijedio Švicarsku 6:5. Konačni poredak: 1. Maroko, 2. Francuska, 3. San Marino, 4. Švicarska, 5. Kina, 6. Grenland.

Foto: futsal week

Najbolji igrač turnira je Lahcen Ait Hemmou (Maroko U21), najbolji vratar Ayman Laghrissi (Maroko U21), dok je najbolji strijelac Ismael Megrous (Francuska U23). Nagradu za fair play osvojio je Maroko U21. U najboljoj petorci turnira bili su Ayman Laghrissi (Maroko U21), Eliott Kolski (Francuska U23), Lahcen Ait Hemmou (Maroko U21), Rayan Iouazzinen (Maroko U21) i Ismael Megrous (Francuska U23).

Hrvatska: dvije pobjede, 23 gola

Hrvatska futsal reprezentacija nije bila dio natjecanja, ali su u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom organizirane dvije međunarodne prijateljske utakmice u Sportskoj dvorani Novigrad. Nakon 16:1 protiv Kine u četvrtak, u subotu je pobijedila Švicarsku 7:1 (poluvrijeme 2:0). Za Hrvatsku su zabili Hrstić, Kovačević (2), Kuraja, Sekulić i Sušac, a sedmi pogodak bio je autogol Bytyqija. U dvije utakmice hrvatska je reprezentacija tako postigla 23 gola uz samo dva primljena.

Foto: futsal week

„Futsal Week October Cup bio je sjajan turnir. Šest ekipa, uz dvije prijateljske utakmice s hrvatskom futsal reprezentacijom. Bilo je puno prilika za vidjeti kvalitetu na terenu. I finale je bilo fantastično, i za Maroko i za Francusku. Dvije najbolje ekipe turnira u finalu i svi smo mogli stvarno uživati. Imali smo na turniru i druge ekipe, Grenland, San Marino, Kinu i Švicarsku. Sve su ekipe iskoristile ovaj turnir da pokažu svoje kvalitete, ali i da se pripreme za sljedeće izazove koji su pred njima“, rekao je Mićo Martić suosnivač i organizator Futsal Weeka.

O Futsal Weeku

Futsal Week međunarodni je futsal turnir koji više od desetljeća okuplja reprezentacije i klubove iz cijelog svijeta. Prvo izdanje održano je 2013. u Zadru, a posljednjih godina turniri se održavaju u Poreču i Labinu. October Cup bio je osmi turnir Futsal Weeka ove godine, nakon četiri muška, dva ženska i jednog za mlade reprezentativce do 19 godina.