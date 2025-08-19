Karijeru Adriena Rabiota već je obilježilo nekoliko sukoba. Prije šest godina je napustio Paris Saint-Germain nakon što je suspendiran i izbačen iz prve momčadi. PSG mu je kasnije morao isplatiti 1.3 milijuna eura zbog povreda ugovora.
Marseille potjerao najveću zvijezdu kluba! Potukao se sa suigračem nakon utakmice
Francuski veznjak Adrien Rabiot (30) i engleski krilni igrač Jonathan Rowe (22) završili su na transfer listi zbog "neprihvatljivog ponašanja" objavio je Marseille.
Francuski mediji navode kako su se Rabiot i Rowe posvađali, a potom i međusobno potukli u svlačionici nakon poraza od Rennesa (0-1) prošlog petka.
Klub je isprva negirao bilo kakvu tučnjavu, ali u utorak je L'Equipe izvijestio o "razmjeni udaraca između dvojice igrača", što je izvor blizak klubu potvrdio i AFP-u kasnije tog dana.
U ponedjeljak su oba igrača izostavljena iz prve momčadi i nisu trenirali ni u utorak, prije nego što je izašlo priopćenje kluba.
- Ova je odluka donesena zbog neprihvatljivog ponašanja u svlačionici nakon utakmice od Rennesa i u skladu s internim kodeksom ponašanja kluba - priopćio je Marseille dodavši kako igrači imaju rok do 1. rujna kako bi pronašli novi klub.
Rabiot, kojem je preostala još jedna godina ugovora, privukao je interes bivšeg kluba Juventusa i Intera, dok situaciju oko Rowea prate klubovi iz Premier lige. Rowe je prije godinu dana napustio Norwich i otišao na jug Francuske.
Karijeru Adriena Rabiota već je obilježilo nekoliko sukoba. Prije šest godina je napustio Paris Saint-Germain nakon što je suspendiran i izbačen iz prve momčadi. PSG mu je kasnije morao isplatiti 1.3 milijuna eura zbog povreda ugovora.
Rabiot je imao problema i u reprezentaciji kada je 2018. odbio sjediti na klupi kao rezervni igrač. Izvan reprezentacije je bio dvije godine, a Didier Deschamps ga je vratio u redove "Les Bluesa" u svibnju 2021.
