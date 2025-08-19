Marseille potjerao najveću zvijezdu kluba! Potukao se sa suigračem nakon utakmice

Francuski veznjak Adrien Rabiot (30) i engleski krilni igrač Jonathan Rowe (22) završili su na transfer listi zbog "neprihvatljivog ponašanja" objavio je Marseille.

Francuski mediji navode kako su se Rabiot i Rowe posvađali, a potom i međusobno potukli u svlačionici nakon poraza od Rennesa (0-1) prošlog petka.

Klub je isprva negirao bilo kakvu tučnjavu, ali u utorak je L'Equipe izvijestio o "razmjeni udaraca između dvojice igrača", što je izvor blizak klubu potvrdio i AFP-u kasnije tog dana.

U ponedjeljak su oba igrača izostavljena iz prve momčadi i nisu trenirali ni u utorak, prije nego što je izašlo priopćenje kluba.

- Ova je odluka donesena zbog neprihvatljivog ponašanja u svlačionici nakon utakmice od Rennesa i u skladu s internim kodeksom ponašanja kluba - priopćio je Marseille dodavši kako igrači imaju rok do 1. rujna kako bi pronašli novi klub.

Rabiot, kojem je preostala još jedna godina ugovora, privukao je interes bivšeg kluba Juventusa i Intera, dok situaciju oko Rowea prate klubovi iz Premier lige. Rowe je prije godinu dana napustio Norwich i otišao na jug Francuske.

Karijeru Adriena Rabiota već je obilježilo nekoliko sukoba. Prije šest godina je napustio Paris Saint-Germain nakon što je suspendiran i izbačen iz prve momčadi. PSG mu je kasnije morao isplatiti 1.3 milijuna eura zbog povreda ugovora.

Rabiot je imao problema i u reprezentaciji kada je 2018. odbio sjediti na klupi kao rezervni igrač. Izvan reprezentacije je bio dvije godine, a Didier Deschamps ga je vratio u redove "Les Bluesa" u svibnju 2021.