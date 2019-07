Martić dominira i u parovima, s Cornet došla do osmine finala

Petra Martić nastavlja s odličnom formom u ovoj sezoni! Nakon singla, osigurala je osminu finala Wimbledona i u parovima. S Alize Cornet bila je bolja od rumunjsko kazahstanske kombinacije Cirstea/Voskoboeva 6-4, 6-3 i tako ušla u osminu finala u All England Clubu.

Hrvatsko-francuski par je prvi oduzeo servis u prvom setu za 2-1, ali njihove protivnice su to napravile za povratak u set i došle do 4-4. No, ekspresno su izgubile sljedeći gem, dok su nakon muke i spašavanja dvije break loptice u desetom gemu Martić i Cornet ipak stigle do seta.

U nastavku su kod 1-0 za Cirsteu i Voskoboevu spasile tri vezane break loptice te došle do breaka u sljedećem gemu za 2-1. Svoju pobjedu potvrdile su drugim breakom u setu za 6-3 i tako osigurale meč protiv boljih iz ogleda Mladenović/Baboš i Brady/Riske.

Petra će tako u obje konkurencije dočekati drugi tjedan Wimbledona, a u singlu ju čeka ogled sa Elinom Svitolinom, osmom igračicom svijeta.