Martić ispala u 1. kolu turnira

Hrvatska tenisačica Petra Martić (32, WTA 36.) ostala je bez plasmana u 2. kolo WTA turnira u Washingtonu, gdje je 32-godišnju Dućanku svladala Rumunjka Sorana Cirstea (33, WTA 32.) sa 6-3, 7-6 (13). Bio je to njihov četvrti međusobni dvoboj i druga pobjeda 33-godišnje Rumunjke.

Foto: Geoff Burke/REUTERS

Cirstea je osvojila prva tri gema, da bi se istim nizom Martić vratila u rezultatsku ravnotežu. No, ponovno je Rumunjka došla do niza od tri gema koji joj je donio prvi set. Drugu dionici izjednačenog meča Martić će pamtiti po nizu neiskorištenih prilika. Hrvatska reprezentativka je povela 4-1 i imala četiri prilike za još jedan break.

Vodila je Martić i 5-2, ali je dopustila suparnici osvajanje četiri gema zaredom bez da je došla do set-lopte. Cirstea je kod 6-5 servirala za pobjedu, ali do meč-lopte nije došla pa je odluka o pobjednici drugog seta pala u tie breaku. Martić je povela 6-3, ali je propustila dvije set-lopte na servis suparnice i još jednu kod 6-5, kad je bila na početnom udarcu. Cirstea se izvukla i kad je zaostajala 6-7, a onda je došla i do prve meč-lopte (8-7).

Foto: Geoff Burke/REUTERS

Sljedećih 12 poena osvojila je igračica koja je bila na servisu. Tako je Rumunjka propustila još dvije meč-lopte, a Martić još tri prilike da odvede dvoboj u treći set. Nakon što je ostala bez realizacije sedam set-lopti i spasila tri meč-lopte, Petra je ipak pokleknula na servisu, pri vodstvu Cirstee 14-13. Rumunjka će u drugom kolu igrati protiv osme nositeljice, Ruskinje Ljudmile Samsonove (24, WTA 18.).