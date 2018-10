Martić je spasila meč loptu: Za 2 i pol sata slomila Kineskinju

Najbolje rangirana hrvatska tenisačica Petra Martić plasirala se u 2. kolo WTA turnira u Tianjinu, ona je u susretu 1. kola nakon gotovo dva i pol sata igre svladala Kineskinju Yingying Duan sa 3-6, 6-3, 7-6 (3). Petra se dosta mučila s Kineskinjom koja je imala čak 10 aseva, a to ju je koštalo prvog seta. U drugome je na 3-3 došla do breaka i mirno održala do kraja.

U zadnjem setu Kineskinja je imala i meč loptu kod 5-6 i 30-40, no uspjela se sjajna Splićanka pribrati i izboriti Tie break. Tamo je pokazala da je puno bolja od protivnice i sigurno "otplivala" do 2. kola.

Martić će i u 2. kolu za suparnicu imati domaću predstavnicu Fangzhou Liu koja je u susretu 1. kola nadigrala sunarodnjakinju Yue Yuan sa 6-0, 1-6, 6-4.