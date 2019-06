Martić: Zadnjih 10 dana bili su jako intenzivni, nije bilo lako...

Turnir iz snova za Petru Martić (28) je završio u četvrtfinalu Roland Garrosa. Dućanka je nakon dva sata igre izgubila od 19-godišnje češke senzacije Markete Vondroušove 7-6 (7-1), 7-5.

Bio je to meč s čak devet breakova, pri čemu je Petrina protivnica imala samo jedan više. A jako je bila blizu i petom, koji bi joj ujedno donio i prvi set. Imala je 0-40 na servisu Vondroušove kod vodstva 6-5.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bio je to sličan meč kao u trećem kolu ovogodišnjeg Australian Opena, gdje je Petru u dva izjednačena seta zaustavila Amerikanka Sloane Stephens, 7-6 (8-6), 7-6 (7-5).

- Sad je jednako bolno kao i onaj meč u Australiji, ali sad se malo lakše nosim s tim nego prije tri mjeseca. Mislim da sam odigrala dobar meč i bila sam jako blizu, kao i tada - rekla je Petra Martić nakon meča u razgovoru za HRT.

Foto: BENOIT TESSIER

Foto: BENOIT TESSIER

Foto: BENOIT TESSIER

Foto: VINCENT KESSLER

Foto: BENOIT TESSIER

- Ona je odigrala stvarno nevjerojatno dobro. Dala mi je jako malo neforsiranih pogrešaka i s time mi se bilo jako teško nositi. Teško je protiv takve igračice, koja se tako dobro kreće, zaraditi svaki poen. Jednostavno sam ostala nekoliko poena kratka - nastavila je.

Najviše žali za propuštenim prvim setom.

- Imala sam tri vezane break-lopte. Doduše, na njen servis, ali to je velika šansa. Ne mislim da sam odigrala nešto pretjerano loše u tom trenutku, ali cijeli tijek meča u tom se trenutku promijenio. Nakon tri minute gubila sam set i 3-0, nisam znala kako se ni zašto to uopće dogodilo. Mislim da je taj dio meča zapravo odlučio pobjednika.

Petra je do pariškog četvrtfinala imala 4-0 protiv Vondroušove, koju je pobijedila nedavno u finalu WTA turnira u Istanbulu za prvu titulu u karijeri. Dalo joj je to snage da vjeruje u povratak u drugom setu od 5-2 do 5-5. Ali 44 neforsirane pogreške, 21 više od protivnice, bile su previše da bi prošla u polufinale i izborila meč s Britankom Johannom Kontom.

- Imale smo dosta teških mečeva u prošlosti, tako da sam vjerovala da se mogu vratiti. A i nije lako završiti meč u četvrtfinalu Grand Slama, tako da sam računala i da će proraditi njeni živci, što se i dogodilo. Ali na kraju ipak nije bilo dovoljno.

Plasmanom u četvrtfinale, najboljim rezultatom na Grand Slamovima, Martić će od ponedjeljka biti 24. na ljestvici, što joj je najbolji plasman karijere. Mogla je i više, ali...

- Zadnjih deset dana bili su jako intenzivni. Što na terenu, što van terena. Našla sam se u novim situacijama, nije mi se lako nositi sa svim tim, s vama (novinarima, op.a.) također, haha. Trebat će mi sigurno nekoliko dana da se slegnu sve emocije, da sagledam cijelu situaciju i da napokon počnem uživati u svemu što sam napravila ovdje.

Sjajno je bilo gledati njene igre na Roland Garrosu, a uživali su i neutralni gledatelji koji su je podržavali u velikom broju. Čulo se i tijekom meča s Vondroušovom s tribina terena Suzanne-Lenglen: "Petra, Petra, Petra".

- Na zemlji se najbolje osjećam, ovdje sam ostvarila prvi veliki rezultat i, evo, sad mi je ovo najbolji rezultat karijere. Jednostavno, ovaj turnir izvlači najbolje emocije iz mene, najbolji tenis i stvarno se nadam da ću jednog dana otići dalje od četvrtfinala - rekla je Petra.

U siječnju je napunila 28 godina i vjeruje kako je spremna i za više domete od ovoga.

- Sigurno planiram igrati tenis još barem četiri, pet godina. Mislim da su najbolje godine ispred mene i ne osjećam pritisak s te strane da sam nešto prestara. Iako ima i mlađih, haha. Ali svejedno mislim da je najbolji tenis ispred mene i veselim se novim turnirima - zaključila je Petra Martić.