Martin Erlić ispred Van Dijka, Marquinhosa, braniča Borussije i Juventusa! Evo o čemu je riječ

Nottingham Forest je izbacio Midtjylland u osmini finala Europske lige nakon raspucavanja, a jedini gol za domaće zabio je Martin Erlić u 69. minuti za produžetke. To mu je bio četvrti gol u europskim natjecanjima ove sezone i po tome je vodeći u Europi što se tiče stopera!

Iza njega su imena poput Van Dijka, Marquinhosa, Bensebainija, Gattija..., a svi oni imaju po dva zabijena gola.

Branič "vatrenih" zabio je gol Forestu, Celticu i dva Brannu. Osim toga, asistirao je protiv Maccabija iz Tel Aviva. Sjajna napadačka europska kampanja hrvatskog stopera!

Erlić je u Midtjylland stigao prošlog ljeta iz Bologne za pet milijuna eura, a ove je sezone odigrao 28 utakmica i zabio pet golova.