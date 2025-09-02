Martin Erlić: Veselim se igrati protiv Dinama, a zbog odluke oko bratove svadbe se ne kajem

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u Zagrebu gdje će odraditi treninge uoči kvalifikacijske utakmice na Farskim Otocima koja će se igrati u petak. Nakon gostovanja, Hrvatska će u ponedjeljak na Maksimiru dočekati Crnu Goru. Hrvatska je u dosadašnje dvije utakmice pobijedila Gibraltar 7-1 i Češku 5-1. Novi kvalifikacijski ciklus najavio je Martin Erlić, a govorio je i o novom koraku u svojoj karijeri.

Zagreb: Igrači i stože hrvatske nogometne reprezetacije dolaze na stadio Maksimir | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Ne treba nam puno uigravanja. Vratio sam se u reprezentaciju, sretan sam što sam tu. Imamo još koji dan za uigrati se, ali ne treba nam puno upoznavanja. Sretan sam što sam došao u novi klub. Novi tip nogometa, zadovoljan sam - rekao je Erlić u uvodu pa se osvrnuo na Farske Otoke i Livakovića:

- Livaković? Drago nam je, to je bitna karika, sad se smjestio u novi klub, želim mu da nam dođe u dobroj formi. Farski otoci? Ne poznajem baš dobro protivnika, ali i Crna Gora se borila s njima. Treba se priviknuti na umjetnu travu. Ako budemo pravi, ne bi trebalo biti problema.

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zatim je govorio o prelasku u Midtjylland te utakmici protiv Crne Gore.

- Veliko mi je zadovoljstvo što sam opet tu. Malo su me te ozljede usporile, ali došao sam u pravu sredinu gdje me paze i to je bitno za mene. Vraćam se u staru formu. Danci? To se odigralo u par dana. Došla je ponuda, došli su kod mene doma, odmah sam se zaljubio u njihov tip rada, ozbiljan su klub. Nisam očekivao to, ali možda mi je trebala promjena - rekao je pa dodao:

- Crna Gora? Trebamo samo razmišljati o Farskim otocima, korak po korak. Veseli me što ću igrati protiv Dinama u Europi, srest ću i neke bivše suigrače, bit će jedna dobra utakmica. Pričao sam s dečkima u klubu, trebamo uživati u svakoj utakmici i moramo dati svoj maksimum. Imamo dobre igrače.

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na kraju je govorio i o vjenčanjima, što je bila 'vruća' tema ovih dana u reprezentaciji, a izbornik Dalić ga je spomenuo kao jednog koji je propustio bratovu svadbu zbog reprezentacije.

- Vjenčanja? Ja mogu pričati o sebi. Imao sam bratovo vjenčanje kada sam bio prvi put pozvan u Hrvatsku. Nikog nisam pitao, brat i nevjesta s obitelji bili su mi najveća podrška. Borio sam se za ovaj sveti dres. Donio sam odluku odmah, ne kajem se iskreno. Šalim se doma da će se brat ženiti opet. Pričao sam s Ivom Olivari da vidim kad kreću pripreme, u dogovoru s njom, ako budu pripreme taj vikend mogu otići jedan dan, ali treba biti u kontaktu s izbornikom da se sve dogovori. Svjetsko prvenstvo je naš cilj, zašto razmišljati negativno o svemu.

