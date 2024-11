Martinez: Gledao sam utakmicu Hrvatske u Škotskoj, kako ne bih kad mi je žena iz Škotske...

Izbornik Portugala Roberto Martinez i igrač Joao Cancelo najavili su sutrašnji ogled s Hrvatskom, ogled koji njima ne znači više od prestiža a Hrvatskoj bi mogao osigurati plasman na drugo mjesto i nastavak natjecanja u Ligi nacija. Zbog toga je Martinez oslobodio obaveza četvoricu: Bernarda Silvu, Brunu Fernandesa, Pedra Neta i Ronalda...

Joao Cancelo je svjestan situacije da se Portugal već kvalificirao i da u Splitu igraju utakmicu za prestiž.

- Mi smo se kvalificirali ali želimo odigrati dobru utakmicu za nas, za naše prijatelje, obitelji i navijače. Mi smo Portugal, igramo za pobjedu jer ovo je najviši prag natjecanja u našim karijerama.

Što očekujete od reprezentacije Hrvatske?

- Hrvatska je jedna od najboljih reprezentacija kad se gleda tehnički i taktički nivo. Hrvatski igrači igraju u najboljim europskim klubovima, i sigurno da nas čeka jako teška utakmica.





Split: Konferencija za medije Portugala uoči utakmice protiv Hrvatske

U sastavu nemate četiri ponajbolja suigrača, gledateljima će najviše nedostajati Ronaldo?

- Izbornik ih je odlučio odmoriti. Ronaldo je naš najbolji igrač, ali mi ćemo se truditi nadomjestiti i njega i ostale koji nisu s nama u Splitu.

Koji hrvatski igrač je po vama najopasniji?

- Ne znam je li najopasniji, ali osobno najviše volim gledati Kovačića.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Izbornik Roberto Martinez pričao je o sutrašnjem ogledu i svom jako dobrom odnosu s izbornikom Zlatkom Dalićem.

- Mi želimo završiti kvalifikacije s pobjedom. Hrvatska također želi pobjedu, ja volim gledati vaše utakmice jer imate sjajnu momčad, koja je tehnički jaka. S izbornikom Dalićem s kojim gajim uzajamni respekt, veliki sam fan njegovog rada i Hrvatske reprezentacije ali sutra ćemo igrati za pobjedu.



Kakvu utakmicu očekujete sutra?

- Očekujem vidjeti Hrvatsku, Kovačića i Modrića, njihove kvalitete, personaliti, željet će držati loptu, željet će posjed... Vidjet ćete dvije momčadi koje žele kontrolirati loptu igru i koje žele pobjedu. Očekujem da će Hrvatska početi utakmicu visokog intenziteta. Gledao sam Škotsku, moja žene ja porijeklom iz Škotske pa možete zamisliti kako je to bilo...

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Koji tip utakmica više volite, ove u kojima momčad nema imperativ rezultata pa igra rasterećeno ili kad imperativ postoji pa su igrači fokusirani?

- Mi smo stigli do cilja, ali ako moram birati ja sam za to da imamo imperativ rezultata. Ali igrati za Portugal znači nam puno, to je ključni dio naših karijera, mi se spremamo za 18 mjeseci za Svjetsko prvenstvo. Dosta je toga pritiska sami sebi stvaramo, i sigurno je da ćemo sutra imati sličan intenzitet i imperativ kao i Hrvatska. Mi smo momčad koja poštuje individualnost naših igrača, koje uklapamo u taktičke postavke. Želimo biti fleksibilni, koristiti drugačije sustave i igrače...

Što možete reći o Luki Modriću?

- Što god kažem neće biti dovoljno, on je primjer nevjerojatnog kapetana i jedan od ikonskih figura za mlade igrače, kako na terenu, tako i van terena....

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL