Martinović čestitao suigraču na bebi: 'Sunce i more, drugačija je energija otkad smo u Zadru...'

Kapetan Ivan Martinović stao je pred kameru RTL-a i komentirao uvjerljivu pobjedu hrvatske rukometne reprezentacije u Dvorani Krešimira Ćosića na zadarskom Višnjiku, brončani s posljednjeg Eura mjesec i pol kasnije pobijedili su Švicarsku 34-26 (15-14).

- Predivna atmosfera, puna arena, lijepa utakmica. Pobjeda je tu, uvijek je lijepo nositi ovaj dres i vratiti se tu. Za dva dana nas čeka nova utakmica. Od prvog dana uživamo, sunce je tu. Imamo predivan hotel, more je blizu. Drugačija energija nam dođe. Pokazali smo na terenu da uživamo zajedno kao momčad i jedva čekamo doći u Osijek - rekao je Martinović i osvrnuo se na utakmicu.

- Dobro smo krenuli u utakmicu, imali lošiju fazu krajem prvog poluvremena gdje su nam Švicarci napravili problem u igri sedam na šest, ali izbornik nam je rekao kako da riješimo taj problem, zaigrali smo bolje u obrani i odvojili se - kazao je strijelac sedam golova, najbolji na utakmici.

Pet je golova zabio Leon Ljevar koji je propustio EP zbog ozljede. A nije bilo ni Marka Mamića koji je dobio dijete.

- Prije svega, čestitamo Marku (na prinovi, op.a.). Tko god dođe, svima je čast nositi ovaj dres, to uvijek pokazujemo na terenu i borimo se, kako i treba - zaključio je Martinović.