HRVATSKA SVLADALA ŠVICARCE

Martinović čestitao suigraču na bebi: 'Sunce i more, drugačija je energija otkad smo u Zadru...'

Piše Josip Tolić,
Zadar: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Švicarske | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hrvatski rukometaši deklasirali Švicarce 34-26! Kapetan Martinović oduševljen atmosferom, a Ljevar se vratio s pet golova nakon ozljede. Čestitke Mamiću na prinovi

Kapetan Ivan Martinović stao je pred kameru RTL-a i komentirao uvjerljivu pobjedu hrvatske rukometne reprezentacije u Dvorani Krešimira Ćosića na zadarskom Višnjiku, brončani s posljednjeg Eura mjesec i pol kasnije pobijedili su Švicarsku 34-26 (15-14).

- Predivna atmosfera, puna arena, lijepa utakmica. Pobjeda je tu, uvijek je lijepo nositi ovaj dres i vratiti se tu. Za dva dana nas čeka nova utakmica. Od prvog dana uživamo, sunce je tu. Imamo predivan hotel, more je blizu. Drugačija energija nam dođe. Pokazali smo na terenu da uživamo zajedno kao momčad i jedva čekamo doći u Osijek - rekao je Martinović i osvrnuo se na utakmicu.

- Dobro smo krenuli u utakmicu, imali lošiju fazu krajem prvog poluvremena gdje su nam Švicarci napravili problem u igri sedam na šest, ali izbornik nam je rekao kako da riješimo taj problem, zaigrali smo bolje u obrani i odvojili se - kazao je strijelac sedam golova, najbolji na utakmici.

Pet je golova zabio Leon Ljevar koji je propustio EP zbog ozljede. A nije bilo ni Marka Mamića koji je dobio dijete.

- Prije svega, čestitamo Marku (na prinovi, op.a.). Tko god dođe, svima je čast nositi ovaj dres, to uvijek pokazujemo na terenu i borimo se, kako i treba - zaključio je Martinović.

VIDEO Liga prvaka: Tudor došao do prve pobjede, ali ispao iz LP. Liverpool i Bayern dominirali...
OSMINA FINALA LP

VIDEO Liga prvaka: Tudor došao do prve pobjede, ali ispao iz LP. Liverpool i Bayern dominirali...

Tottenham je s 3-2 pobijedio Atletico, ali Atletico ide dalje ukupnim rezultatom 7-5. Odlično je odigrala Tudorova momčad i hrabro ispala. Liverpool je pregazio Galatasaray (4-1), a Bayern Atalantu (10-2)
Heroji iz Stuttgarta za 24sata: 'Mišković je podebljao premije! Rijeko, čudo je i sad moguće...'
PO NOVI PODVIG

Heroji iz Stuttgarta za 24sata: 'Mišković je podebljao premije! Rijeko, čudo je i sad moguće...'

Rijeka vjeruje u čudo protiv Strasbourga! Sjećanje na Stuttgart inspirira: "Ne igraju imena već momčad, a mi smo tada imali sjajnu momčad koju je odlično posložio sjajni trener Matjaž Kek"
FOTO Ovo je dres 'vatrenih' za SP 2026. Premijera idući tjedan
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ovo je dres 'vatrenih' za SP 2026. Premijera idući tjedan

Specijalizirani portal za dizajn dresova Footy Headlines objavio je prve fotke izrađenih novih dresova hrvatske nogometne reprezentacije za SP. Radi se o posljednjim garniturama koje će proizvesti Nike, a 'vatreni' bi idući tjedan trebali zaigrati u njima protiv Kolumbije

