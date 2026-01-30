Martinović: Da je utakmica još potrajala, preokrenuli bismo!

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je u polufinalu od Njemačke 31-28 te tako ostala bez prilike za borbu za najsjajnije odličje. Presudio je loš ulazak u drugo poluvrijeme, u kojem su Nijemci otišli na sedam pogodaka prednosti. Hrvatska ih je potom postupno sustizala, no do potpunog preokreta ipak nije došlo.

Najbolji u hrvatskim redovima bili su Tin Lučin sa šest pogodaka te Ivan Martinović i Luka Lovre Klarica s po pet golova. Kod Njemačke se posebno istaknuo desni krilni igrač Lukas Zerbe, koji je postigao šest pogodaka.

- Prvo poluvrijeme otvorili smo jako dobro. Imali smo rješenja u napadu i bili agresivni u obrani, no u drugom dijelu nam je nedostajalo vraćanje u obranu. Loše smo ušli u nastavak i nismo pronalazili rješenja u napadu. Falilo je pomalo svega. Ipak, ponosan sam na ekipu i na borbu koju smo pokazali. Znam da su svi dali sve od sebe, da su iscrpljeni i potpuno prazni, ali još nije gotovo. Imamo još jednu priliku za medalju i ovu utakmicu moramo što prije zaboraviti jer nas prekosutra čeka nova - rekao je Martinović za RTL.

Herning: Hrvatska izgubila od Njemačke, očekuje utakmicu za brončanu medalju | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Bili ste neutješni nakon poraza?

- Bili smo blizu. Borili smo se i vraćali gol po gol, kako smo se i dogovorili. Nažalost, krenuli smo prekasno. Imam osjećaj da bismo, da je utakmica trajala još deset minuta, došli na samo pogodak zaostatka, ali nismo uspjeli. Čestitam Njemačkoj. Zasluženo su pobijedili i idu u finale.

Je li vas koštao loš ulazak u drugo poluvrijeme?

- Teško je to opisati. Ne znam zašto nismo igrali kao u prvom dijelu. Umor je sigurno faktor, ali ne smije biti izgovor. Svatko tko je ušao dao je sve od sebe. Njemačka ima sjajnu obranu i jednog od najboljih vratara na svijetu, Wolffa. Nismo uspjeli pronaći rješenja, prestali smo igrati sedam na šest i nismo više riskirali. Teško se vratiti protiv ovako snažne reprezentacije s minus šest.

Imate li snage za borbu za broncu?

- Naravno da imamo - zaključio je Martinović.

Utakmicu je komentirao i Luka Lovre Klarica.

- Mislim da smo prvo poluvrijeme odigrali dobro, dosta 7 na 6, imali šansi i neke i promašili. Oni zabili na prazan gol i kontre. Loše smo otvorili drugi dio i to nas je koštalo. Svjesni smo toga, bilo je sedam razlike i onda se teško vratiti. Kao da smo se malo ugasili, Wolff je obranio par lopti. Žao mi je, dali smo sve od sebe. Vratili smo se na kraju, ali nedovoljno. Zasluženo su pobijedili. Turnir nije gotov, želimo osvojiti broncu, nema smisla da sad stanemo - rekao je nakon utakmice Klarica za HRT.

Utakmicu za treće mjesto Hrvatska će igrati u nedjelju, 1. veljače, u 15.15 sati protiv poraženog iz susreta Danska - Island.