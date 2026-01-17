Možda je i dobro da smo izgubili da se spustimo na zemlju. Sad će nam biti i teže zbog svjetskog srebra, a možda bi mogao biti problem što na srednjem vanjskom imamo samo Cindrića, kaže legendarni Pako
PATRIK ĆAVAR ZA 24SATA PLUS+
'Martinović kao kapetan treba biti glasniji, a Cindrića moramo dozirati mislimo li do završnice'
Čitanje članka: 3 min
Možda nismo top, što je demonstrirala Njemačka, ali nismo djelovali ni prije godinu dana uoči Svjetskog prvenstva, pa znamo kako je sve ispalo. Ždrijeb nam je možda i bolji nego što smo mi u ovom trenutku, stoga ćemo se morati bitno poboljšati mislimo li ga iskoristiti. Da je u pitanju ona generacija Patrika Ćavara, za svašta bismo bili kadri, no imamo to što imamo i vidjet ćemo sljedećih dana što će i kako ispasti u Malmöu.
