Obavijesti

Sport

Komentari 0
PATRIK ĆAVAR ZA 24SATA PLUS+

'Martinović kao kapetan treba biti glasniji, a Cindrića moramo dozirati mislimo li do završnice'

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 3 min
'Martinović kao kapetan treba biti glasniji, a Cindrića moramo dozirati mislimo li do završnice'
IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Argentina | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Možda je i dobro da smo izgubili da se spustimo na zemlju. Sad će nam biti i teže zbog svjetskog srebra, a možda bi mogao biti problem što na srednjem vanjskom imamo samo Cindrića, kaže legendarni Pako

Admiral

Možda nismo top, što je demonstrirala Njemačka, ali nismo djelovali ni prije godinu dana uoči Svjetskog prvenstva, pa znamo kako je sve ispalo. Ždrijeb nam je možda i bolji nego što smo mi u ovom trenutku, stoga ćemo se morati bitno poboljšati mislimo li ga iskoristiti. Da je u pitanju ona generacija Patrika Ćavara, za svašta bismo bili kadri, no imamo to što imamo i vidjet ćemo sljedećih dana što će i kako ispasti u Malmöu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči
UJEDINILE SNAGE

FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči

Paige vanZant (30) i Maryna Moroz (33) zvijezde su ženskog MMA sporta. Dok je Paige odavno napustila UFC i okušala se u natjecanju u šamaranju, Maryna je još u toj organizaciji. No jedna i druga fokusirale su se i na snimanja u oskudnim odjevnim kombinacijama. Nedavno su skupa snimile video sličnog sadržaja koji je mnoge ostavio bez teksta
UŽIVO Transferi: Lokomotiva dovela Srbina iz Lazija, propada transfer Mlačića u Inter Milan?
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Lokomotiva dovela Srbina iz Lazija, propada transfer Mlačića u Inter Milan?

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026