Komentari 0
Martinović za 24sata: 'Ne znam ni sam koliko sam puta gledao utakmice sa SP-a. Naježim se'

Piše Zdravko Barišić,
Martinović za 24sata: 'Ne znam ni sam koliko sam puta gledao utakmice sa SP-a. Naježim se'
Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Mađarskom i prolaska u polufinale Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Duvnjak je bio u Norveškoj kad sam nakon finala saznao da ću biti kapetan tako da sve zna od početka. On je moj veliki uzor, puno sam naučio od njega i naravno, uvijek je tu i sa savjetima i sa svime što treba, priča nam Martinović

Prošlo je devet mjeseci od bajke u kojoj je živio hrvatski rukomet. Svjetsko srebro se zanjihalo oko vrata naših reprezentativaca, a finalna utakmica bila je posebna jer je to bio kraj velike ere kapetana Domagoja Duvnjaka koji je uzde reprezentacije prebacio u sigurne ruke. Njegov nasljednik sasvim prirodno je iskočio, Ivan Martinović (27), koji je kao dječak sanjao igrati s Duvnjakom, imao je priliku pod njegovim mentorstvom stasati, a onda i sam postati lider naše reprezentacije.

