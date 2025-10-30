Martinović za 24sata: 'Ne znam ni sam koliko sam puta gledao utakmice sa SP-a. Naježim se'

Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Mađarskom i prolaska u polufinale Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Duvnjak je bio u Norveškoj kad sam nakon finala saznao da ću biti kapetan tako da sve zna od početka. On je moj veliki uzor, puno sam naučio od njega i naravno, uvijek je tu i sa savjetima i sa svime što treba, priča nam Martinović