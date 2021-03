Zašto nemamo slične plaće kao muški sportaši? Zašto je ženski sport neravnopravan u odnosu na muški?, pitanja su na koja godinama sportašice žele dobiti odgovore.

Američke nogometašice, koje su svjetske prvakinje, su prije nekoliko dana bile na razgovoru kod predsjednika SAD-a Joea Bidena te zatražile njegovu podršku u njihovoj borbi da imaju jednake plaće kao muški reprezentativci.

Njihova borba za ravnopravnost je sve glasnija, a u Hrvatskoj je glavna tema postao član Mosta i kandidat za gradonačelnika Rijeke Marin Miletić zbog seksističkih izjava koje su bile upućene košarkašicama.

- Da budem ful jasan. Žena je jednako vrijedna muškarcu i to uopće nije sporno, ali muškarci su skroz različiti. Do čega ćemo doći, da će žena doći i tražiti da igraju nogomet, ne znam, u prvoj ligi. Što, NBA? Što, prvu košarkašku ligu s nama? Pa, kako ćemo, čovječe? Pa ja igram košarku, mogu igrat sam jedan protiv pet žena i pobijedit ćemo. Sorry, e. Reći će mi, ti si ufur, Marine. Pa ne, igram cijeli život košarku, mogu ih preskočit. Ne mogu mi konkurirat, ono. Nikako, čovječe.

Njegove izjave izazvale su buru u javnosti, a Miletiću se ubrzo javila hrvatska reprezentativka Mia Mašić koja ga je pozvala na dvoboj.

- Gospodine Miletiću samo recite kada i gdje, mi dolazimo.

Danas je pak dala komentart o cjelokupnom stanju u ženskom sportu te osudila Miletićeve izjave.

- Diskriminacija spola u sportu i dalje je frustrirajuća stvarnost. Od velike razlike u plaćama do znatno manje medijske pokrivenosti od svojih muških kolega. Ovakve izjave su nažalost dodatni problem društva u kojem živimo. Degradacija u 21 stoljeću. Do kada? - rekla nam je košarkašica Hannovera.