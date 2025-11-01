Mat u tri poteza. Evo kako je Rijeka izigrala obranu Dinama

Rijeka je u prvom dijelu derbija 12. kola HNL-a protiv Dinama izgledala vrlo slabo i nezainteresirano u napadačkom dijelu, no iz svlačionice je izašla bitno ambicioznija i to joj se isplatilo u 58. minuti.

Nakon krasne lopte u prostor Tonija Fruka s desne strane terena Ante Oreč je pobjegao obrani "modrih" i uputio loptu prema petercu, a tamo je sam ostao Kongoanac Merveil Ndockyt i zabio prvijenac u riječkom dresu U 15. nastupu! U idućoj je akciji odmah i zamijenjen.

Bio je to i prvi gol Riječana na Maksimiru nakon čak tri utakmice u kojima su ostali na "nuli". Zadnji gol prije ovoga u Dinamovu golu pao je još u kolovozu 2023., u pobjedi "modrih" 2-1, a zabio ga je Marco Pašalić minutu prije kraja.