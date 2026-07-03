Matanović je razriješio dvojbe! 'Osjetio sam kontakt s kosom i pitao suca što je. Imaju taj čip'

Teško je naći prave riječi, drugo poluvrijeme smo hrabro odigrali, zaslužili smo više. Ne znam, penal... Ako ovo sviraš, nama triput ofsajd, stativa. Ne znam što reći. Imali smo pravu nesreću danas, rekao je Igor Matanović nakon dramatičnog ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva.

Portugal je prošao u Torontu 2-1 iako su "vatreni" zabili u 103. minuti. No VAR intervencija pokazala je da je dirao loptu glavom i preusmjerio je do Marija Pašalića koji je iz zaleđa asistirao strijelcu Jošku Gvardiolu. Nije vrijedilo. I nije bilo važno što je nakon njega loptu dirao Portugalac Veiga, svejedno je po pravilima to, nažalost, zaleđe.

- Iskreno, osjetio sam mali kontakt s kosom, pitao sam suca što je. Nisam bio 100 posto siguran jesam li dirao. Rekao mi je da imaju čip u lopti, da je kontakt, i onda je ofsajd. To je to - jasan je bio Matanović za HTV.

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Ušao je na početku drugog dijela umjesto Ante Budimira, zabio i jedan gol koji je bio poništen zbog zaleđa.

- Kad sam ušao, imao sam dobar osjećaj na terenu. Dosta smo napadali Portugalce i odigrali stvarno dobru utakmicu. Ali ovo je... Ovo će jako, jako puno boljeti. I idući tjedan isto. Ali onda moramo dalje, moramo dalje napasti, ići na Europsko prvenstvo i dati sve od sebe, kao i danas. Još je teško shvatiti ovu utakmicu. Maloprije sam rekao da smo više zaslužili, ali možemo biti jako ponosni na sebe.