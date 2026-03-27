Matanović nakon preokreta: Poseban je osjećaj zabiti gol. Dobro smo se vratili, svaka čast

Piše HINA, Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Matanović nakon preokreta: Poseban je osjećaj zabiti gol. Dobro smo se vratili, svaka čast
3
Foto: JC Ruiz/Sipa USA

Bit će to još teža utakmica, znamo da imaju veliku kvalitetu, ali ako ih dobro analiziramo možemo i tu utakmicu dobro odigrati - rekao je Igor Matanović o sljedećem protivniku Brazilu

Hrvatska nogometna reprezentacija došla je do pobjede u pripremnoj utakmici uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo. 'Vatreni' su pobijedili Kolumbiju 2-1. Kolumbijci su bolje otvorili susret i poveli već u 2. minuti golom Jhona Ariasa. Hrvatska je izjednačila četiri minute kasnije golom Luke Vuškovića, a u 43. minuti rezultat je okrenuo Igor Matanović. To je inače bila prva međusobna utakmica Hrvatske i Kolumbije.

Golove s utakmice pogledajte OVDJE.

Hrvatski reprezentativni napadač Igor Matanović, koji je zabio gol za pobjedu od 2-1 nad Kolumbijom, rekao je da je poseban osjećaj bio zabiti gol te se nada tome i na Svjetskom prvenstvu.

- Iskreno, zabiti gol za Hrvatsku jako poseban osjećaj. Također i nositi ovaj dres. Kada sam pozvan, sretan sam, čak i kada ne zabijem gol jer je zadovoljstvo igrati s ovakvim igračima - izjavio je podno stadiona u Orlandu.

Orlando: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Kolumbije
Foto: JC Ruiz/Sipa USA

- Odradili smo dobar posao. Znali smo kako jaku ekipu ima Kolumbija. Primili smo gol u drugoj minuti, vrlo je teško kada tako uđeš u utakmicu, ali dobro smo se vratili. Svaka čast svima u ekipi - rekao je.

- Osjećalo se kao da smo u Kolumbiji, a ne SAD-u - rekao je o ambijentu s oko 40.000 gledatelja.

- Bilo je stvarno lijepo, bila je specijalna atmosfera. Znam ja kako je isto tako igrati pred svojim navijačima u Hrvatskoj, to je lijepo osjećaj i to ti daje energiju - dodao je.

Hrvatska će za četiri dana igrati s Brazilom drugu pripremnu utakmicu u Orlandu.

- Bit će to još teža utakmica, znamo da imaju veliku kvalitetu, ali ako ih dobro analiziramo možemo i tu utakmicu dobro odigrati - zaključio je

