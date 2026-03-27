Pogledajte rani gol Kolumbije i nesvakidašnji prvijenac Luke Vuškovića! Odapeo s 25 metara

Piše Josip Tolić,
Pogledajte rani gol Kolumbije i nesvakidašnji prvijenac Luke Vuškovića! Odapeo s 25 metara
Hrvatska brzo primila gol, ali Vušković u šestoj minuti izjednačio! Spektakl na terenu u Orlandu

Nije to bilo otvaranje iz snova, dapače. Hrvatska je nakon samo dvije minute na Camping World Stadiumu, obojanom u žuto zbog silnih kolumbijskih navijača, pala u zaostatak protiv Kolumbije u prvoj utakmici proljetne turneje u Orlandu.

Johan Mojica probio je po lijevoj strani, odbio je potom Luis Suárez, a na odbijenu loptu natrčao je Santiago Arias, igrač argentinskog Independientea, i provukao loptu u gol. Bio mu je to prvijenac u 67. nastupu.

No to nije obeshrabrilo Hrvatsku jer je već u šestoj minuti Luka Vušković zabio prvijenac u trećem nastupu za "vatrene". Odapeo je s 25 metara, pogodio kolumbijskog stopera Jhona Lucumija, a lopta je potom od stative završila u mreži za ekspresan povratak.

