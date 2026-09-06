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BIVŠI NOGOMETAŠ

Mate Bilić otkrio što misli o najnovijem pojačanju Hajduka

Piše Ivan Tomašković,
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Mate Bilić otkrio što misli o najnovijem pojačanju Hajduka
Split: Posljednji ispraćaj Željka Mijača | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Bilić je u svojoj karijeri u Španjolskoj igrao za Real Zaragozu, Almeriju, Sporting Gijon, Cordobu i Lleidu

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Mnogi su se bivši i sadašnji hajdukovci okupili na komemoraciji Ivana Gudelja. Stigao je i Mate Bilić, bivši nogometaš Hajduka koji je za Sportske novosti komentirao što misli o momčadi Hajduka u ovoj sezoni. 

- Prije svega je veliki uspjeh sami plasman u Konferencijsku ligu. Ždrijeb je dobar, a dobre su i ekipe. Nakon godina i godina čekanja opet imamo europsku jesen tako da je cijeloj ekipi potrebna podrška. Nadam se da će Hajduk biti dobar na sva tri kolosijeka. Dakle, i u Europi, prvenstvu i kupu. Sezona će biti duga, a samim time će biti u rotacija. Moramo biti sretni i zadovoljni plasmanom u Konferencijsku ligu - rekao je Mate Bilić. Osvrnuo se i na dovođenje Carlosa Martina, najnovijeg Hajdukova pojačanju iz Atletico Madrida. Nedavno je kod Diega Simeonea započeo utakmicu protiv Malage. 

LaLiga EA SPORTS 2026 2027 game between teams of Atletico de Madrid and Malaga CF
Foto: IMAGO/Maciej Rogowski/IMAGOSPORT

- Nije lako igrati u Atletico Madrida, niti je lako uopće doći do prve ekipe. Suvišno je pričati o kakvim se tu sve kvalitetama radi. Riječ je o potentnom igraču sjajnih predispozicija. On je tražio svoj put, a sigurno je presudilo to što Hajduk sada igra u Konferencijskoj ligi. To je profil igrača koji će odgovarati Hajdukovom načinu igre i ima sposobnost realizacije. Ako to bude radio, nije teško zaključiti da će za Bijele biti pojačanje - zaključio je Mate Bilić, čovjek koji je u Španjolskoj igrao za Real Zaragozu, Almeriju, Sporting Gijon, Cordobu i Lleidu.

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