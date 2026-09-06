Mate Bilić otkrio što misli o najnovijem pojačanju Hajduka

Mnogi su se bivši i sadašnji hajdukovci okupili na komemoraciji Ivana Gudelja. Stigao je i Mate Bilić, bivši nogometaš Hajduka koji je za Sportske novosti komentirao što misli o momčadi Hajduka u ovoj sezoni.

- Prije svega je veliki uspjeh sami plasman u Konferencijsku ligu. Ždrijeb je dobar, a dobre su i ekipe. Nakon godina i godina čekanja opet imamo europsku jesen tako da je cijeloj ekipi potrebna podrška. Nadam se da će Hajduk biti dobar na sva tri kolosijeka. Dakle, i u Europi, prvenstvu i kupu. Sezona će biti duga, a samim time će biti u rotacija. Moramo biti sretni i zadovoljni plasmanom u Konferencijsku ligu - rekao je Mate Bilić. Osvrnuo se i na dovođenje Carlosa Martina, najnovijeg Hajdukova pojačanju iz Atletico Madrida. Nedavno je kod Diega Simeonea započeo utakmicu protiv Malage.

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- Nije lako igrati u Atletico Madrida, niti je lako uopće doći do prve ekipe. Suvišno je pričati o kakvim se tu sve kvalitetama radi. Riječ je o potentnom igraču sjajnih predispozicija. On je tražio svoj put, a sigurno je presudilo to što Hajduk sada igra u Konferencijskoj ligi. To je profil igrača koji će odgovarati Hajdukovom načinu igre i ima sposobnost realizacije. Ako to bude radio, nije teško zaključiti da će za Bijele biti pojačanje - zaključio je Mate Bilić, čovjek koji je u Španjolskoj igrao za Real Zaragozu, Almeriju, Sporting Gijon, Cordobu i Lleidu.