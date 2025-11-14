Mate Pavić ostao bez polufinala parova na završnom Mastersu

Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo ostali su bez plasmana u polufinale završnog ATP turnira osam najboljih parova u Torinu, gdje su u posljednjem kolu grupne faze bolji od njih sa 7-6 (5), 6-2 bili Finac Harri Heliovaara i Britanac Henry Patten.

Bio je to njihov četvrti međusobni dvoboj, ali prvi u ovoj godini, u kojem je finsko-britanska kombinacija uzvratila hrvatsko-salvadorskom paru za prošlogodišnji poraz u polufinalu završnog turnira u Torinu i time izjednačili omjer na 2-2 te Pavića i Arevala ostavili na trećem mjestu u skupini "John McEnroe" s učinkom 1-2.

Foto: Roberta Corradin/IPA Sport / ipa

Bio je to dvoboj propuštenih prilika za hrvatsko-salvadorski dvojac. Naime, u prvom setu su Pavić i Arevalo prvi došli do prilike za 'break' u sedmom gemu, ali Salvadorac nije uspio vratiti servis Heliovaare. U 12. gemu su spasili tri set-lopte kad je servirao Splićanin, a potom su u 'tie-breaku' imali prednost 4-2. Međutim, od sljedećih šest poena Heliovaara i Patten su osvojili njih pet te tako osvojili prvu dionicu meča.

Najzanimljivije situacije iz meča pogledajte OVDJE.

Iako je drugi set završio rezultatski uvjerljivo na strani pobjedničkog para (6-2), Pavić i Arevalo su i u njemu imali svoje prilike. Od šest odlučujućih poena, dva u prvom i četiri u drugom setu, Pavić i Arevalo su osvojili samo jedan, kad su spasili treću set-loptu u 12. gemu prvog seta, dok su sva četiri odigrana u drugom setu otišla na stranu njihovih suparnika, dvije kojima su dolazili do 'breaka' te dvije u kojima su spriječili gubitak servisa. Heliovaara i Patten su spasili svih sedam 'break-lopti' s kojima su bili suočeni, što im je uvelike pomoglo da dođu do pobjede i svog drugog uzastopnog polufinala u Torinu.

Foto: Roberta Corradin/IPA Sport / ipa

Za plasman u finale će u subotu igrati protiv domaćih favorita Simonea Bolellija i Andree Vavassorija, pobjednika skupine "Peter Fleming", dok će se u drugom polufinalu boriti dvije britanske kombinacije, pobjednici skupine "John McEnroe" Joe Salisbury i Neal Skupski s jedne strane mreže te Julian Cash i Lloyd Glasspool s druge.

Mate Pavić je u svom sedmom nastupu na ATP Finalu po četvrti put ostao bez plasmana u polufinale, a prvi put nakon 2020., kad je igrao u paru s Brazilcem Brunom Soaresom. Nakon toga je s Nikolom Mektićem došao do polufinala 2021. i finala 2022., da bi se i prošle godine s Arevalom probio do meča za trofej, ali je i u drugom pokušaju ostao bez jednog od rijetkih naslova koji mu još nedostaje u kolekciji.

ATP Finale, parovi - 3. kolo

Skupina "John McEnroe"

Harri Heliovaara / Henry Patten (Fin-VBR) - Mate Pavić / Marcelo Arevalo (Hrv-Sal) 7-6 (5), 6-2

Joe Salisbury /Neal Skupski (VBR) - Christian Harrison / Evan King (SAD) od 18 sati

Redoslijed: 1. Joe Salisbury / Neal Skupski (VBR) 2-0, 2. Harri Heliovaara / Henry Patten (Fin-VBR) 2-1, 3. Mate Pavić / Marcelo Arevalo (Hrv-Sal) 1-2, 4. Christian Harrison / Evan King (SAD) 0-2.