VIDEO Pavić u teniskom hramu poslao poruku Perišiću koja će oduševiti navijače Hajduka!

Osvojio je šesti Grand Slam naslov u karijeri pa podignuo pehar i uzeo mikrofon u ruke. Na pobjedničkim ceremonijama slušamo zahvale trenerima, obitelji i svima koji su bili podrška na tom putu, bila je to i tema govora Mate Pavića, ali uz jedan dodatak.

- Ivane, vrime je! - rekao je hrvatski tenisač na hrvatskom jeziku. Poruka je, svima je jasno, bila upućena njegovom prijatelju Ivanu Perišiću koji ga je bodrio s tribina Centralnog terena. Ubrzo je bio meta brojnih wimbledonskih kamera. Samo se smješkao.

A navedena poruka Mate Pavića, inače velikog navijača Hajduka, gotovo sigurno će oduševiti i hajdučki puk koji već nekoliko mjeseci doziva Perišića u jato iz kojeg je odlepršao 2006. godine. Navijači ga žele, klub ga želi, a želi i on sam, no ne pita ga se sve.

Ugovor s Tottenhamom veže ga do ljeta sljedeće godine pa su u tijeku pregovori o raskidu ugovora. Hoće li se on u konačnici i obistiniti, ovisi o nekoliko stvari, kao i o jednoj najbitnijoj, a to je hoće li hrvatski reprezentativac pristati odreći se određene svote zbog povratka na Poljud. Transferna sapunica trajat će sigurno još neko vrijeme, no sada je na trenutak postala i glavna tema na legendarnom glavnom terenu Wimbledona i teniskom hramu.

A Mate je na tom istom terenu s Ukrajinkom Ljudmilom Kičenok pobijedio Belgijca Vliegena i Kineskinju Xu Y-F (6-4, 6-7, 6-3) te osvojio svoj treći naslov na Wimbledonu!

U Wimbledonu, gdje je bio i juniorski pobjednik u konkurenciji parova, Splićanin je došao do drugog seniorskog naslova u četvrtom finalu. S Nikolom Mektićem je osvojio pobjednički trofej 2021., a prošle godine je poražen u finalu, kao što je to bio slučaj i 2017. kad mu je partner bio Austrijanac Oliver Marach.