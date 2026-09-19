Matej Dodig: Bio sam previše nervozan i uhvatili su me grčevi

Nakon prvog dana susret A drugog kola kvalifikacija za plasman na završnicu Davis Cupa tenisača Njemačke i Hrvatska igraju 1-1, što znači da će odluka o ukupnom pobjedniku pasti u nedjelju.

U prvom meču dana Matej Dodig je odigrao sjajno protiv drugog igrača svijeta Alexandera Zvereva, ali to ipak nije bilo dovoljno da ga iznenadi. Zverev je pobijedio sa 6-4, 7-6 (3), no gotovo jednak pljesak dobio je hrvatski tenisač.

"Dao sam sve od sebe. Uvijek mi je velika čast igrati za Hrvatsku, to mi daje 'ekstra postotke' u igri. Ovo je bio moj najbolji meč, uživao sam u svakom trenutku i hvala cijelom timu što me bodrio. Na kraju nisam uspio, bio sam prenervozan pa su me na kraju drugog seta uhvatili grčevi. Sam Zverev mi je rekao da ću, ako nastavim ovako igrati, biti među dvadeset najboljih iduće godine. Bilo mi je drago čuti i daje mi to vjetar u leđa", rekao je Dodig.

Varaždin: Prvi meč Davis Cupa između Hrvatske i Danske, Matej Dodig - Elmer Moeller | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na 1-1 poravnao je izvrsni Dino Prižmić koji je sa 6-4, 6-3 bio bolji od Daniela Altmaiera

"Odigrao sam jako dobro. Protiv Altmaiera sam već igrao ove godine i pokušao sam biti agresivniji, ići po poene, i definitivno mi je pomoglo što se igralo na tvrdoj podlozi. Mislim da mi je izgubljeni servis u prvom setu, kad je Altmaier poveo 4-3, donio bolju igru za nastavak meča. On je na startu drugog seta imao dvije break lopte, ali ja sam imao bolju igru. Kad se sve posložilo iskoristio sam", rekao je Prižmić.

O meču protiv Zvereva u nedjelju, bez obzira hoće li rezultat biti 2-1 ili 1-2, dodao je:

"To su mečevi za koje treniram i koji mi donose mnogo za budućnost. Igrat ću opušteno, dati sve od sebe u vjerovati u sebe."

Program u nedjelju počinje u 12 sati, igrat će Kevin Krawietz i Tim Puetz protiv Nikole Mektića i Mate Pavića. Nakon toga slijede mečevi Zverev - Prižmić i Altmaier - Dodig.