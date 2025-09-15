Obavijesti

PRIJESTUP ODLUČIO

Hrvat ostao bez finala SP-a pa zagrmio: 'Pokrali su me! Više nema smisla da se bavim ovim'

Piše HINA, Josip Tolić,
4
Foto: Aleksandra Szmigiel

Matija Gregurić bijesan nakon što su mu suci oduzeli finale na SP-u u Tokiju. Optužuje ih za krađu zbog navodnog prijestupa. "Gadi mi se atletika", izjavio je ogorčeni sportaš

Hrvatski bacač kladiva Matija Gregurić nije se uspio plasirati u finale Svjetskog prvenstva u Tokiju, on je u kvalifikacijama zauzeo 18. mjesto s rezultatom od 74,66 metara.

Men's Hammer Throw Qualification (Group A)
Foto: Antonin Thuillier

Gregurić, koji će za dva dana napuniti 29 godina, u Tokio je stigao s najboljim ovogodišnjim rezultatom od 76,68 metara, dok je kvalifikacijska norma iznosila 76,50m. Bacio je Matija u trećoj seriji 76,38 metara, što bi mu donijelo finale, ali suci dosudili prijestup. I zbog toga je poludio.

- Pokraden sam. Nema druge riječi nego te. Vidi se na videosnimci jako dobro da to ne  može biti prijestup. Nisam s tenisicom prešao gornju stranu ringa, nisam napravio prijestup. Jednostavno mi je jedan dio tenisice podigao zaštitnu gumu kruga. To nikako ne može biti prijestup. Pokušao sam razgovarati sa sucem koji je zadužen za pregledavanja videa. Nije me htio ni pogledati a kamoli saslušati što imam za reći, a kamoli da im objasnim. Ne znam iz koje je zemlje taj sudac koji je zadužen za videoanalizu, ali niti me zanima. Znam da sam pokraden - rekao je Gregurić za Večernji list.

Men's Hammer Throw Qualification (Group A)
Foto: Fabrizio Bensch

Najbolji u kvalifikacijama bio je aktualni svjetski prvak i olimpijski pobjednik, Kanađanin Ethan Katzberg s 81,85m, dok je posljednje, 12. mjesto koje vodi u finale zauzeo Nizozemac Denzel Comenentia sa 75,91m.

- Cijela sezona otišla je niz vjetar. A zašto? Zbog pogreške jednog suca. Cijelu godinu sam naporno trenirao, triput sam ozlijedio leđa, skoro sam ostao invalid. I umjesto da ta moja muka bude nagrađena, sudac me izbaci iz finala. Gadi mi se više atletika. Sve više to ne liči na atletiku i zaista više ne vidim smisla baviti se ovim sportom - regizniran je bio Gregurić.

