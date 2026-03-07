Matković izvukao deblji kraj, a Tatum se vratio i izdominirao

Hrvatski košarkaš Karlo Matković postigao je devet koševa (šut za dva 3/3, trica 1/1) uz tri skoka i jednu osvojenu loptu za 14 minuta provedenih na terenu u 118-116 porazu New Orleans Pelicansa na gostovanju kod Phoenix Sunsa u NBA ligi.

Pelicansi su košem Ziona Williamsona pet sekundi prije kraja smanjili na 118-116, ali do kraja dvoboja nisu uspjeli niti napraviti prekršaj kako bi se još jednom domogli lopte. Devin Booker je sa 32 poena predvodio Sunse, dok je Trey Murphy ubacio 22 za Pelicanse.

S omjerom pobjeda i poraza 20-45 Pelicansi su 13. u Zapadnoj konferenciji, daleko od pozicija koje vode u doigravanje, dok su Sunsi sa 36-27 na sedmom mjestu Zapada.

Petak je u NBA obilježio povratak na parket zvijezde Boston Celticsa Jaysona Tatuma koji je odigrao svoju prvu utakmicu još od 12. svibnja prošle godine kada mu je puknula Ahilova tetiva tijekom dvoboja protiv New York Knicksa u doigravanju.

Tatum je u 120-100 domaćoj pobjedi Celticsa protiv Dallas Mavericksa startao u petorci te postigao 15 koševa uz 12 skokova i 7 asistencija za 27 minuta provedenih na terenu. Jaylen Brown je sa 24 ubačaja predvodio strijelce Celticsa, dok je Klay Thompson ubacio 19 za Mavse. Sa 42-21 Boston je drugi na Istoku, dok je Dallas sa 21-42 12. na Zapadu.

Svi rezultati utakmica s petka na subotu:

San Antonio Spurs - LA Clippers 116 - 112

LA Lakers - Indiana Pacers 128 - 117 (Ivica Zubac nije bio u sastavu Pacersa)

Denver Nuggets - New York Knicks 103 - 142

Phoenix Suns - New Orleans Pelicans 118 - 116

Houston Rockets - Portland Trail Blazers 106 - 99

Boston Celtics - Dallas Mavericks 120 - 100

Charlotte Hornets - Miami Heat 120 - 128.