Matković uoči Estonije: Gležanj mi je natekao, ali riješit će se, moglo je biti i puno gore

Hrvatska košarkaška reprezentacija danas u Milanu ima slobodan dan (uz jedan trening), a već sutra nastavljaju s Europskim prvenstvom. U 14.15 na rasporedu je utakmica protiv Estonije.

Izbornik Damir Mulaomerović osvrnuo se na dvije odigrane utakmice, poraza protiv Grčke (85-89) na otvaranju Eurobasketa i pobjede protiv Velike Britanije (86-65).

- Dosta smo se potrošili u ove dvije utakmice. Bitno je bilo što smo protiv Velike Britanije podijelili minute, dali priliku i igračima koji nisu participirali u prvoj utakmici, prije svega Mavra, Gnjidić i Prkačin, a mislim i da su oni to najbolji mogući način iskoristili. Danas smo trenirali, spremamo se, radimo analize. Čeka nas teška utakmica i nezgodna ekipa nošena fanatičnim navijačima, bilo ih je četiri do pet tisuća na svakoj utakmici. Šuterski nezgodni, jaka vanjska linija, no pripremit ćemo se. Ovaj slobodan dan je dobro došao jer je dosta igrača bilo umorno zbog dvije utakmice s razmakom manjim od 24 sata. No, idemo dalje i nadamo se dobroj utakmici i pobjedi sutra - rekao je.

Estonija je u posljednjoj utakmici izgubila za pola koša, to će im vjerojatno biti dodatna motivacija protiv Hrvatske?

- Oni su to na kraju nesretno izgubili, a obje su ekipe energetski jake. Na kraju su izgubili dobivenu utakmicu nekim svojim greškama, međutim to je jako nezgodna ekipa, šuterski sjajna i dosta su atletični, pogotovo vanjska linija. Defanzivno moramo biti na visokom nivou i imati koncentraciju svih 40 minuta - dodao je.

Karlo Matković bitan je kotačić hrvatske reprezentacije, a tako je bilo i u utakmici s Velikom Britanijom. U utakmici ste prezentirali nekoliko lijepih poteza, no onda se dogodila ozljeda. Kakvo je danas stanje?

- U redu je, iskreno moglo je biti i gore. Uganuo sam zglob, ali nije bila puna težina i nije jako otečeno pa ćemo danas vidjeti kroz terapije i mislim da ćemo to riješiti do sutra - rekao je nakon čega je prokomentirao pobjedu i poraz.

- Protiv Britanije smo opet, kao i protiv Grčke, bolje ušli u drugom dijelu. Agresivnije, bolji u obrani i složni u napadu, tu se baš vidjela kvaliteta. Moramo još naći taj ritam i početi više-manje od obrane i od toga graditi napad i igrati malo brže.

Za Estonce su Matković kaže spremni.

- Uvijek, za sve smo spremni! Spremamo se za svaku utakmicu isto, i svaki put imamo isti pristup - kaže Matković.

Estonija je izgubila za pola koša od Ukrajine…

- Da, sigurno će i zbog toga protiv nas biti dodatno motivirani. Igraju dobro, igraju brzu košarku s dosta passeva i igraju pametnu košarku. A kakav će biti rezultat… nadamo se najboljem, naravno. Estonci su mlada ekipa koja dobro iskorištava priliku, a drago mi je vidjeti nekog svojih godina da također igra na velikom natjecanju, to je ohrabrujuće - dodao je.

Kako se Karlo osjeća u reprezentaciji?

- Biti u reprezentaciji je čast, pogotovo doći na Europsko prvenstvo uz centre kakve imamo. Tu sam, osjećam se ugodno, uzbuđenje je veliko, nije dugo bilo Europskog prvenstva. Za mene i moju obitelj to je to doista nešto veliko - rekao je.

