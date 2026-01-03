Matkovićeva utakmica sezone u NBA ligi! Pogledajte statistiku

Noć s petka na subotu u NBA ligi donijela je nekoliko zanimljivih utakmica, a u fokusu su bili i europski košarkaši. Hrvatski reprezentativac Karlo Matković ubacio je rekord sezone za New Orleans Pelicanse, no njegova momčad izgubila je šesti put u nizu. U Los Angelesu, Luka Dončić i LeBron James kombinirano su postigli 65 koševa i odveli Lakerse do pobjede protiv Memphis Grizzliesa, dok su oslabljeni Denver Nuggetsi poraženi bez Nikole Jokića.

Rekord Matkovića i crni niz Pelicansa

Iako su New Orleans Pelicansi na svom parketu izgubili od Portland Trail Blazersa 109-122 i tako nastavili negativnu seriju, hrvatski košarkaš Karlo Matković odigrao je napadački najbolju utakmicu sezone. U drugoj NBA sezoni, u kojoj dobiva osjetno manju minutažu nego u debitantskoj, Matković je iskoristio svaku sekundu na parketu. Za 20 minuta provedenih u igri ubacio je 16 koševa, što mu je ovosezonski rekord. Iz igre je gađao 7/8, uključujući dvije pogođene trice iz tri pokušaja. Svoju statistiku zaokružio je s dva skoka, dvije asistencije i dvije blokade. Video pogledajte OVDJE.

Bio je ovo tek četvrti put ove sezone da je Matković imao dvoznamenkasti broj poena, no to nije bilo dovoljno za oslabljene Pelicanse. Momčad je nastupila bez čak trojice važnih igrača Saddiqa Beya, Treya Murphyja III i novaka Derika Queena, što se osjetilo u igri. Momčad je predvodio Zion Williamson s 35 postignutih koševa, no nedostajala je šira napadačka podrška. S druge strane, Portland je do pobjede vodio Deni Avdija s 34 koša i 11 asistencija.

Luka i LeBron dominirali u trijumfu Lakersa

U Los Angelesu su Lakersi slavili protiv Memphis Grizzliesa 128-121, a utakmicu je obilježio učinak njihovog zvjezdanog dvojca. Luka Dončić i LeBron James ostvarili su zapažene nastupe. Slovenac je utakmicu završio s 34 poena, osam asistencija i šest skokova, dok je James dodao 31 poen, devet skokova i šest asistencija. Zajedno su postigli 65 koševa.

Lakersi su dobro ušli u utakmicu i već u drugoj četvrtini imali prednost od 15 poena razlike, no uslijedio je pad u njihovoj igri. Gosti iz Memphisa, iako oslabljeni neigranjem nekoliko igrača, napravili su seriju od 18-0 i preuzeli vodstvo. Utakmica je ušla u neizvjesnu završnicu, a u posljednju se četvrtinu ušlo s izjednačenim rezultatom 96-96. Sredinom posljednje dionice, pri vodstvu Memphisa, Lakersi su pokrenuli ključnu seriju 12-2 i prelomili utakmicu u svoju korist. Ovom pobjedom popravili su svoj omjer na 21-11, a ove dvije momčadi ponovno će se susresti već u nedjelju.

Desetkovani Nuggetsi pali bez Jokića

Denver Nuggetsi su bez nekoliko važnih igrača upisali poraz na gostovanju kod Cleveland Cavaliersa 108-113. Nakon što je objavljeno da će njihov najbolji igrač i trostruki MVP lige, Nikola Jokić, zbog ozljede koljena pauzirati najmanje mjesec dana, uslijedio je prvi poraz. Uz to, Denver je igrao bez još četvorice igrača - Aarona Gordona, Camerona Johnsona, Christiana Brauna i Jonasa Valanciunasa.

U takvoj situaciji, najistaknutiji pojedinac kod Denvera bio je Jamal Murray. Kanađanin je u prvom poluvremenu ubacio 28 od svoja ukupno 34 poena. Ipak, u nastavku je njegov napadački učinak značajno opao te je u drugom poluvremenu dodao samo šest koševa. Domaćini su to iskoristili. Iako su Nuggetsi četiri i pol minute prije kraja vodili 105-101, Cavaliersi su serijom 10-0 preokrenuli rezultat i stigli do pobjede. Predvodio ih je Donovan Mitchell s 33 poena, a Cavaliersi su ostvarili i veliku prednost u skoku (55-32).

Noć je donijela i uvjerljive pobjede Oklahome protiv oslabljenih Warriorsa (131-94) te Phoenixa nad Sacramento Kingsima (129-102), dok su Bullsi u neizvjesnoj završnici nadigrali Orlando Magic 121-114.