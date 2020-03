Matthäus: Labbadia? Dobar je, ali Niko Kovač je više seksi...

Legenda njemačkog nogometa Lothar Matthäus oduvijek je volio stati u obranu Nike Kovača, a sada ga je opet podržao.

Nakon odlaska Jurgena Klinsmanna s klupe Herthe, njegov asistent Alexander Nouri zamijenio ga je, no nije vjerojatno da će on taj posao zadržati i nakon sezone.

Favorit je Bruno Labbadia, koji je bez posla od ljeta prošle godine, a prije toga je bio u Wolfsburgu. Ipak, Matthäus ne smatra kako bi on trebao biti prvi favorit:

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Bruno se pokazao jako dobrim u svakom klubu u kojem je bio, bilo to kao igrač ili kao trener. Ima puno iskustva i osjećaja s igračima, a u Wolfsburgu je ostvario sjajne rezultate, ali... Niko je više seksi i puno bolje paše Herthi - rekao je Matthäus, prenosi njemački FussballNews pa nastavio s objašnjenjem:

- Hertha ističe kako želi postići velike stvari. Kovač ima životopis koji pokazuje da je sposoban za to. Eintracht je vodio do osvajanja Kupa, Bayern do duple krune. Osim toga, Niko i Hertha su savršeni par. On je rođen i odrastao u Berlinu, Hertha je njegov matični klub s kojim ima sjajne odnose.

Kovač je nezaposlen od napuštanja Bayerna prije nekoliko mjeseci, a legendarni Nijemac uzeo bi ga - bez razmišljanja:

- Ne znam kakve ponude Niko ima, ali ja bih ga bez razmišljanja angažirao da sam na mjestu Herthine uprave.

Ipak, za očekivati je kako će se daljnji dogovori odvijat tek kad prođe kaos i nastavi se sezona...