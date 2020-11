Mavrović: Hrga je teškaški div! Whytea mu neće dati zbog love

Promotor Eddie Hearn bi izgubio jednog boksača da se u ringu nađu, Hrgović i Whyte. Jedan od idućih njegovih protivnika bi mogao biti Yoka, Joyce, Dubois, Povjetkin, Kinez Zhilei, kaže nam Željko Mavrović

<p>Odmah je na početku pokazao nadmoć, takvo nešto sam i očekivao. Kao i u prošlome meču, i ovaj je riješio lakoćom, kaže nam <strong>Željko Mavrović</strong>, koji kao stručni komentator RTL-a sudjeluje u prijenosima mečeva <strong>Filipa Hrgovića.</strong></p><p>Rydell Booker (39) uspio je u manje od 13 minuta primiti 73 udarca Filipa Hrgovića (28), većinu njih u glavu, i ipak ostati stajati, no sudac je nakon 40-ak sekundi pete runde prekinuo mučenje za<strong> Amerikanca</strong> kako ga hrvatski majstor ne bi ozbiljnije ozlijedio. Bila je to laka zadaća za Hrgu i 12. pobjeda u 12. profesionalnome meču karijere.</p><p>Tek je drugi put Hrgović morao ostati u ringu do pete runde, jedino je Kevin Johnson u Draženovu domu izbjegao prekid, a zadnja je četiri meča Hrga rješavao najkasnije u trećoj.</p><p>- Hvala Bookeru što je prihvatio ovu borbu. Imao je težak život i vratio se na ovaj nivo. Mislim da mi je izvedba bila dobra, od prve runde dizao sam ritam, bacao puno udaraca i mislim da je bilo dobro što je sudac prekinuo meč - rekao je Filip Hrgović (28), koji želi jače izazove.</p><p>- Volio bih se boriti protiv najboljih u kategoriji. Bit će teško menadžerima da mi dogovore meč. Ajmo, dečki, potpišite taj ugovor - vikao je Hrga pa nastavio:</p><p>- Nestrpljiv sam, imam dugu amatersku karijeru i osjećam se spreman. Želim težak meč. Puno je Instagram boksača koji samo pričaju, a nitko ne želi potpisati ugovor za meč s <strong>El Animalom.</strong></p><p>Jesu li mu na vidiku <strong>Deontay Wilder,</strong> <strong>Tyson Fury</strong> ili <strong>Anthony Joshua</strong>, upitali su ga.</p><p>- Još moram malo napredovati i imati prije nekoliko težih imena, nivoa malo ispod njih dvojice. Tko treba potpisati meč? Michael Hunter, Joe Joyce, Daniel Dubois, Dillian Whyte, Aleksandar Povjetkin, Derek Chisora, Zhang Zhilei... To bi mi bila priprema za najbolje u kategoriji - zaključio je Hrga. Mavrović tvrdi kako je Hrgović na pravom putu.</p><p>- Filip je odličan i sad je spreman za veće i jače izazove. Pojačao je i kilažu, izgleda moćno u ringu. Sad je kao pravi teškaški div - kaže Mavrović.</p><p>Lako je moguće da Filip do kraja 2020. godine odradi još jednu borbu.</p><p>- Treba ići korak po korak, zasad je sve savršeno. Joyce, Yoka, Dubois, Povjetkin, možda Kinez Zhilei, netko od njih bi trebao biti jedan od njegovih idućih protivnika. Whyte? Jako teško, imaju istog promotora. <strong>Eddie Hearn</strong> bi borbom Whyte - Hrgović izgubio jednog boksača, tu on nema interesa zbog love. Do te bi borbe moglo doći samo u krajnjem slučaju. Hrgović treba ta tri-četiri jača meča, s tim borcima koji su u drugom ešalonu, da pokaže da je spreman za najveće - rekla nam je "Šaka sa Srednjaka".</p><p>Filip je svojem WBC međunarodnom pojasu dodao i IBF-ovu međunarodnu titulu.</p>