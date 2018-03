Mavrović za 24sata: Joshua će pobijediti, možda već u 1. rundi

U subotu ću ponovno biti u ulozi stručnoga komentatora na RTL televiziji.

Moram priznati kako jedva čekam da počne ovaj meč. Bit će zanimljivo vidjeti dva neporažena boksača u ringu.

Iskreno, možda će zvučati prepotentno, ali za prijenos mečeva ne trebam se pripremati. Dovoljno mi je vidjeti oba boksača dok se kreću ili dok ulaze u ring. Onda kao da uđem u njihovo tijelo i vidim kako se osjećaju prije borbe.

Ipak sam bio u njihovoj koži, borio sam se za titulu svjetskog prvaka i odmah vam je sve lakše shvatiti i vidjeti.

Uvijek sam prije ovakvih mečeva vrlo uzbuđen, ponekad budem i uznemiren jer gledateljima na što bolji način želim prenijeti ono što vidim. Potrudit ću se da budem dobar i u subotu, da gledateljima pomognem u praćenju ove borbe.

Anthony Joshua protiv Josepha Parkera. Dosad i jedan i drugi u karijeri imaju sve pobjede. Parker ima sve pobjede zbog toga što nije imao tako teške suparnike. Njega ne poznajem kao Joshuu, ali u onim borbama u kojima sam ga gledao vidljivo je kako to nije takva klasa boksača. Primjerice, jako se mučio i protiv Furyja. Ipak, boks je sport u kojemu su znali gubiti i veliki favoriti.

Dovoljan je samo jedan trenutak neopreznosti, trenutak nepažnje šampiona, da ga pogodi “lucky punch” i da meč bude gotov. To je draž boksa, nije tako u nogometu ili u košarci, velike su razlike.

Ako ste u nogometu puno slabiji od protivnika, onda ćete u većini slučajeva izgubiti tri-četiri razlike, u košarci ćete izgubiti 30 razlike, ali u boksu ćete imati šanse. Naravno da je Joshua veliki favorit u ovome meču. Teško da ćemo gledati svih 12 rundi. Moguće je da Joshua meč riješi nokautom već u prvoj rundi, ali...

Puno toga će ovisiti o Parkeru. Uvjeren sam kako će se Anthony od prvog trenutka u ringu postaviti kao šampion, kao favorit. Parkeru je važno dobro primiti te prve udarce, pokušati izdržati prvih nekoliko rundi ako to bude mogao. Neće to biti meč jakog tempa. Ipak je riječ o teškašima, i to o dva slična boksača.

Obojica su vrlo visoki, ali Joshua je školovan boksač. Primjerice, Deontay Wilder to nije. On boksa divlje, na rubu dopuštenog, a Joshua je u ringu uvijek puno elegantniji i izgleda kvalitetnije.

Borba će biti pred 80.000 gledatelja, ali to nije toliko važno. Ovakvim boksačima nije bitno bore li se pred 10.000 ili pred 80.000 gledatelja. Pa Parkera samo može motivirati to što će većina ljudi na stadionu biti protiv njega. Joshua, vjerujem, neće dopustiti iznenađenje. On je dosad već pobijedio neke velike boksače, poput Vladimira Klička, i mogao bi biti veliki šampion.

Imao je sličan put kao Lennox Lewis. Obojica su bili zlatni na Olimpijskim igrama. Lewis je trajao dvadeset godina, boksao sam s njim i to je bez sumnje jedan od najvećih boksača ikad. Joshua može napraviti veliku karijeru, može biti jedan od najboljih u povijesti. Lennox je trajao dvadeset godina, a Anthony tek treba trajati toliko.

Pred njim je idućih godina još puno izazova, ali ako ovako nastavi, ne sumnjam da će napraviti još veće stvari. Sviđa mi se njegov boksački stil. U ringu djeluje baš impresivno. Teško da će Parker moći iznenaditi u subotu.