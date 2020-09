YouTube zvijezda pri\u010du je prokomentirala i na dru\u0161tvenim mre\u017eama kratkom objavom.

Tri godine nakon što je odradio meč protiv Conora McGregora (32) kojim je zaradio oko 300 milijuna dolara, Floyd Mayweather Jr. (43) opet će ući u ring te vjerojatno jako dobro zaraditi protiv Youtubera Logana Paula (25)

<p>U ekshibicijskom meču protiv <strong>Tenshina Nasukawe </strong>u prosincu 2018. <strong>Floyd Mayweather Jr.</strong> (43) se (opet) vraća iz boksačke mirovine. Izgleda da tristotinjak milijuna dolara od meča protiv <strong>Conora</strong> <strong>McGregora </strong>(32) nije bilo dovoljno pa će 'Money' odraditi još jedan meč koji bi mu trebao donijeti milijune na račun. Kako tvrdi <a href="https://www.sportbible.com/boxing/news-floyd-mayweather-vs-logan-paul-mega-fight-will-take-place-this-year-20200916" target="_blank">The Fighting News</a>, slijedi senzacionalna ekshibicija.</p><p>- Imam velike vijesti. Floyd Mayweather Jr. vraća se iz mirovine i službeno je potpisao ugovor za ekshibicijski meč protiv YouTube senzacije <strong>Logana</strong> <strong>Paula </strong>(25) - rekao je novinar Mike Feinberg.</p><p>A spomenuti Youtuber u svojoj 'boksačkoj karijeri' ima skor 0-1 jer je prošle godine izgubio od <strong>Olajidea Williama Olatunjia </strong>pa bi mu Floyd trebao biti poprilični zalogaj. No, 15 je centimetara viši od Mayweathera te je boksao u kategoriji do 91 kilogram, odnosno mogao bi u ringu imati i dvadesetak kilograma više od neporaženog 'Moneya'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Money' Floyd</strong></p><p>Imao je Logan i ideju za odlazak u MMA, ali nakon poraza u boksu podijeljenom odlukom sudaca, odlučio je nastaviti put u ringu, dok će kavez još malo pričekati.</p><p>YouTube zvijezda priču je prokomentirala i na društvenim mrežama kratkom objavom.</p><p>- Bring it (eng. fraza u smislu 'spreman je za izazov, donesite ga')</p>