TREĆI U POVIJESTI

Mbappé golom protiv Bayerna ispisao povijest LP. Samo su dvojica igrača ispred Francuza

Piše Issa Kralj,
Mbappé golom protiv Bayerna ispisao povijest LP. Samo su dvojica igrača ispred Francuza
Foto: Kai Pfaffenbach

Real Madrid ispao iz Lige prvaka unatoč golijadi protiv Bayerna! Mbappé treći najbrži do 70 golova u Europi, ali to nije bilo dovoljno za 'kraljeve'

Nakon nevjerojatne utakmice i golijade na Allianz Areni nogometaši Real Madrida nisu uspjeli izboriti polufinale Lige prvaka. Bayern je pred domaćom publikom u drugoj uzvratnoj utakmici četvrtfinala slavio 4-3 pa 'kraljevi' nisu uspjeli stići zaostatak iz prvog dvoboja (2-1). Domaćini su na kraju slavili s ukupnih 6-4. 

Međutim, razloga za zadovoljstvo ipak ima jer je strijelac trećeg pogotka za Madriđane Kylian Mbappé postigao je 15. gol u najelitnijem europskom natjecanju i ispisao povijest Lige prvaka. Francuzu je to 40. gol ove sezone, zabio ih je 23 u španjolskoj ligi i dva u Kupu kraljeva. Mbappé je golom protiv Bayerna došao do 70. pogodaka u europskim natjecanjima i tako postao treći najbrži igrač kojem je to uspjelo.

Za tu brojku trebalo mu je 98 utakmica, a brži od njega su jedino Lionel Messi koji je zabio 70 golova u 90 utakmica, dok su Robertu Lewandowskom za isti učinak trebala 93 nastupa. 

Fatalna pravnica na Rujevici je mamila poglede. Gdje je sad?
FOTO: VATRENA ŠPANJOLKA

Fatalna pravnica na Rujevici je mamila poglede. Gdje je sad?

Francuski veznjak Nais Djouahra ljetos je napustio Rijeku po isteku ugovora i otišao u Portugal bez odštete. S njim je i njegova djevojka Yasmina, zaljubljenica u životinje, putovanja i zdrav život
Schumacher s dečkom staje pred oltar! Svadbu će snimati kamere
LEGENDARNI F1 VOZAČ

Schumacher s dečkom staje pred oltar! Svadbu će snimati kamere

Reality šou imat će četiri epizode, a prve epizode emitirat će se u svibnju, dok je veliko finale zakazano za svibanj. Vjenčanje će se održati u luksuznom Saint Tropezu na Azurnoj obali
Borba za vječnost: Ovo su parovi polufinala Lige prvaka
SVE SE ZNA

Borba za vječnost: Ovo su parovi polufinala Lige prvaka

Utakmice polufinala igrat će se 28. i 29. travnja, dok su uzvrati na rasporedu 5. i 6. svibnja

