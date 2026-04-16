Mbappé golom protiv Bayerna ispisao povijest LP. Samo su dvojica igrača ispred Francuza

Nakon nevjerojatne utakmice i golijade na Allianz Areni nogometaši Real Madrida nisu uspjeli izboriti polufinale Lige prvaka. Bayern je pred domaćom publikom u drugoj uzvratnoj utakmici četvrtfinala slavio 4-3 pa 'kraljevi' nisu uspjeli stići zaostatak iz prvog dvoboja (2-1). Domaćini su na kraju slavili s ukupnih 6-4.

Međutim, razloga za zadovoljstvo ipak ima jer je strijelac trećeg pogotka za Madriđane Kylian Mbappé postigao je 15. gol u najelitnijem europskom natjecanju i ispisao povijest Lige prvaka. Francuzu je to 40. gol ove sezone, zabio ih je 23 u španjolskoj ligi i dva u Kupu kraljeva. Mbappé je golom protiv Bayerna došao do 70. pogodaka u europskim natjecanjima i tako postao treći najbrži igrač kojem je to uspjelo.

Za tu brojku trebalo mu je 98 utakmica, a brži od njega su jedino Lionel Messi koji je zabio 70 golova u 90 utakmica, dok su Robertu Lewandowskom za isti učinak trebala 93 nastupa.