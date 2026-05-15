Mbappé: Imao sam dozvolu da odem u Italiju. Arbeloa? Rekao mi je da sam 4. napadač u klubu

Zaglušujući su bili zvižduci na Santiago Bernabeuu za Kyliana Mbappéa kad je ulazio u igru. U pobjedi Real Madrida nad imenjakom iz Ovieda (2-0) rezultat je bio u drugom planu, a sav fokus bio je na francuskoj zvijezdi. Svaki njegov dodir s loptom bio je ispraćen glasnim zvižducima, a navijači mu posebno zamjeraju odlazak na odmor u Italiju.

Dok se oporavljao od ozljede otišao je s djevojkom Ester Exposito na jahtu, nije bio dostupan za El Clasico u kojem je Barcelona osvojila prvenstvo i to je jako razljutilo navijače Reala. Nakon utakmice, Mbappé je dao izjavu u kojoj se opravdao za odlazak na odmor u sred sezone.

- Odmor u Italiji s djevojkom? Imao sam dozvolu kluba i nisam bio jedini igrač koji je napustio Španjolsku - rekao je Francuz nakon utakmice.

Nakon toga se osvrnuo na to da je utakmicu počeo s klupe.

- Trener mi je rekao da sam trenutačno četvrti napadač u klubu. Bio sam spreman startati, ali nemam problema s Arbeloom. Treba poštovati odluku trenera. Svaki trener ima svoju viziju i ideje - rekao je Mbappé.

Kaos u "kraljevskom klubu" se nastavlja i vjerojatno svi jedva čekaju kraj sezone da se sve završi. Onda slijedi dugo ljeto nakon kojeg će biti jasno tko će biti trener, tko ostaje, tko odlazi i svi problemi moraju biti riješeni jer Real si ne može dopustiti novu sezonu bez trofeja.