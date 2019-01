Mbappé napokon maknuo CR-a iz sobe, Raketin suigrač uživao

Luka Modrić, Vedran Ćorluka, Ivan Perišić, Sandra Perković, Borna Ćorić i niz sportaša na društvenim je mrežama navijačima poželio sretnu 2019. godinu.

Dakako, i strane su sportske zvijezde razveselile fanove i skupile lajkove svojim objavama. Ali valjda najoriginalniju svijetu je poslao Rakitićev suigrač iz Barcelone Arthur Melo. Svaki komentar je suvišan...

Kylian Mbappe je, pak, zamišljen što mu može donijeti 2019. godine, nakon što je 2018. postao svjetski prvak s Francuskom.

Ali time je otkrio kako je nedavno promijenio izgled svoje sobe. Ondje gdje su bili posteri idola iz djetinjstva Cristiana Ronalda, sad se ponosno ističu fotografije samog Kyliana...

A young Kylian Mbappé with his idol Cristiano Ronaldo. They will play against each other on 14 February in the Champions League. pic.twitter.com/jfKb769Ku6