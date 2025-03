Mbappe: Modrić je jedan od najvećih svih vremena. Morate ga samo gledati i uživati...

Otkako je Zlatko Dalić postao izbornik, Francuska je reprezentacija protiv koje je Hrvatska odigrala najviše utakmica. Spomenuo je to i sam izbornik u najavi prvog susreta četvrtfinala Lige nacija koji se igra u četvrtak, kako bi dokazao na kakvoj su čudesnoj razini 'vatreni' već godinama. Među najjačim reprezentacijama na svijetu.

Na žalost naših braniča ili sreću hrvatskih zaljubljenika u nogomet koji imaju priliku vidjeti magiju, to znači kako na suprotnoj strani pa gotovo svako malo gledamo jednog od najboljih nogometaša na svijetu. To je, naravno, Kylian Mbappé, koji je od prošlog ljeta suigrač našeg Luke Modrića u Real Madridu.

Prvi put su se susreli u finalu Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine. Nažalost, Francuzi su slavili 4-2 i zadali nam poraz koji nikada nećemo zaboraviti, a na pozornici su zajedno, bok uz bok, stajali Luka i Kylian. Jedan je primio nagradu za najboljeg igrača turnira, a drugi za najboljeg mladog igrača.

ARHIVA: Hrvatska u Moskvi osvojila srebrnu medalju na Svjetskom nogometnom prvenstvu - 2018.

- Ne mogu reći da smo rivali jer nemam ništa protiv Hrvatske. To je čudesna momčad, a kada imate dvije čudesne momčadi, velika je mogućnost da će se boriti za trofeje. Bit će to nova velika utakmica, Hrvatska je velika nogometna nacija. Spremni smo natjecati se i pobijediti. Ne samo sutra već i u nedjelju - rekao je nogometaš Reala u razgovoru za Novu TV.

Posljednjih dana kruži fotografija na kojoj je tada dječak Mbappé posjetio Santiago Bernabeuu, a fotografirao se pored plakata na kojoj se nalazi momčad Reala, na kojoj je i Luka Modrić. Francuz je biranim riječima pričao o hrvatskom kapetanu.

- Zasluge za to idu samo njemu jer ja sam odrastao normalno. On je još tu, još uvijek je na najvećoj razini, još je na vrhu, još je u najboljem klubu na svijetu. On je kapetan svih kapetana, on je veliki čovjek. Veliki nogometaš, veliko ime i mislim da je najbolji mogući ambasador Hrvatske. Još igra na čudesnoj razini, veliko mi je zadovoljstvo imati ga uz sebe na terenu svaki dan. Čak i sutra kao protivnika jer učite i od suparnika. Kao što sam mu rekao, bit će to velika bitka i nadam se da ću ga pobijediti sutra.

Koji vam je najbolji savjet dao Luka otkada ste stigli u Real?

- Nije stvar u savjetima, on je tip osobe od koje morate učiti gledajući. Gledati ih kako rade, kako treniraju, kako se oporavljaju nakon utakmica, kako drže intenzitet svakog dana na treningu i dodaju kvalitetu svojoj igri. Kako svake godine dodaje nešto novo svojoj igri. Čovjek ima 39 godina i još uvijek igra na najvišoj razini, tako da ga je nevjerojatno gledati svaki dan jer neki ljudi ne trebaju pričati. Morate samo gledati i uživati jer on je jedan od najvećih svih vremena i neće igrati još 20 godina.

Iskazao je i veliko poštovanje prema Hrvatskoj.

- Svaki put kada dođem tu ljudi su jako dobro prema meni, nikad nisam imao problema s njima. Ali oni razumiju – to je nogomet. Moram pomoći svojoj momčadi i zemlji, oni bi isto napravili za Hrvatsku. Bit će sjajna utakmica sutra i jedva čekam da zaigramo