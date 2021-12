Ako želite kvalitetu, morate razmišljati o zdravlju igrača, poručili su Kylian Mbappe i Robert Lewandowski odbivši ideju o održavanju Svjetskog prvenstva svake dvije godine.

Mbappe i Lewandowski su svoj stav o Fifinim planovima za uvođenje SP-a svake dvije godine izrekli u Dubaiju na proglašenju Globe Soccer Awards, nagrade koja se dodjeljuje od 2010. godine, a koju dodjeljuje ECA, udruga europskih profesionalnih klubova, u suradnji s EFEA, europskom udrugom nogometnih agenata.

- Svjetsko prvenstvo je poseban događaj jer se održava svake četiri godine. To je nešto izvanredno. To je događaj u kojem možda možete sudjelovati samo jednom u životu. Kada bi se igralo svake dvije godine, to bi učinilo ovo natjecanje običnim, što se ne bi smjelo dogoditi - kazao je Mbappe koji je u Dubaiju proglašen za najboljeg nogometaša ove godine.

- Već sada igramo 60 utakmica godišnje. Europsko, Svjetsko prvenstvo, Liga nacija. Volimo igrati, ali to je previše. Moramo se moći oporaviti, praviti pauze. Ako ljudi žele kvalitetu, emocije, dobre igre, morate poštivati ​​zdravlje igrača - istaknula je zvijezda francuske reprezentacije i PSG-a.

Napadač poljske vrste i Bayerna je u Dubaiju dobio dvije nagrade, jednu za najboljeg strijelca godine koja nosi ime Diega Armanda Maradone, a drugu za najboljeg nogometaša po izboru navijača. Lewandowski je također odbio mogućnost održavanja svjetskog prvenstva svake dvije godine.

- Ako želite navijačima dati nešto drugačije, morate pauzirati. Ako želimo igrati Svjetsko prvenstvo svake dvije godine, razina će pasti. Nemoguće je da tijelo i um budu učinkoviti na istoj razini - kazao je sjajni poljski napadač.

Za trenera godine proglašen je talijanski izbornik Roberto Mancini, najbolji branič je Leonardo Bonucci, a golman Gianluigi Donnarumma, dok se Cristiano Ronaldo okitio nagradom za najboljeg strijelca u povijesti nogometa.

Najbolja reprezentacija je Italija, najbolji klub je Chelsea, a ženski klub Barcelona. Najbolja nogometašica je Alexia Putellas, najbolji sportski direktor je Txiki Begiristain, a najbolji menadžer Federico Pasorello.

Posebnu nagradu za sportsku karijeru odnio je Ronaldinho.