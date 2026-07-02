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DEMBELE GA ZEZA

Mbappé 'postao' diktator. Zezaju ga i vlastiti suigrači

Piše Filip Sulimanec,
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Mbappé 'postao' diktator. Zezaju ga i vlastiti suigrači
Foto: Društvene mreže
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Izgleda da su šalu prihvatili i njegovi suigrači, pa ga je Dembele u avionu oslovio kao Mobutu, jasna aluzija na brutalnog diktatora Konga, Mobutua Sese Sekoa

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Tjednima se društvenim mrežama šire videozapisi i AI fotografije Kyliana Mbappéa u odorama raznih diktatora. Uz zvučnu kulisu pjesme na španjolskom dijele se videozapisi Mbappéa koji šefuje svima, suigračima, stručnom stožeru i samom Didieru Deschampsu.

Šala je rezultat uvjerenja navijača da je Mbappé tijekom svoje karijere stekao ogromnu moć, kako na klupskoj, tako i na reprezentativnoj razini.

Foto: X/Screenshoot

Meme je izvorno zaživio u Francuskoj tijekom njegova boravka u Paris Saint-Germainu, kada su mnogi kritičari tvrdili da mu je klub dao prevelik utjecaj. Kasnije su ga preuzeli mediji te je postao viralan diljem svijeta nakon njegova prelaska u Real Madrid i niza viralnih montaža na društvenim mrežama u kojima je prikazivan kao povijesni vođa i vojni zapovjednik.

Vjeruje se da je nadimak nastao 2024. godine iz sukoba s influencerom Mohamedom Hennijem. Nakon pravnih pritužbi zbog šale na račun Mbappéovog imena, Henni je tvrdio da zvijezda „pretvara svoje ime u diktaturu“. Ta se fraza brzo proširila internetom i s vremenom prerasla u meme „Diktator Mbappé“.

Izgleda da su šalu prihvatili i njegovi suigrači, pa ga je Dembele u avionu oslovio kao Mobutu, jasna aluzija na brutalnog diktatora Konga, Mobutua Sese Sekoa, koji je željeznom rukom vladao od 1965. do 1997. 

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